Antich visita a Puigdemont a l'exili: «Cada dia l'estat espanyol incompleix la llei d’amnistia»

Xavier Antich, president d'Òmnium Cultural, ha compartit aquest dissabte al seu perfil d'X un post en què mostrava una fotografia d'ell amb Carles Puigdemont expressant el seu suport a l'expresident de la Generalitat. La imatge va acompanyada d'un text en què Antich explica que ha visitat a Puigdemont a l'exili de Waterloo, en el marc de les trobades institucionals amb les principals institucions del país, per parlar de l'aval del TJUE a la llei d'amnistia. "Cal aturar definitivament l’obstruccionisme de la justícia espanyola perquè Carles Puigdemont pugui tornar en llibertat a Catalunya", expressa el president d'Òmnium. A la publicació d'X també defineix l'exili de l'expresident com a "injust, cruel i injustificable", i demana a l'Estat espanyol que compleixi amb la llei d'amnistia "avalada ara per la justícia europea" llei d'amnistia.\r\n\r\n\r\nHem visitat el president Puigdemont a l'exili de Waterloo per conversar-hi després de l'aval de l'advocat general del TJUE a la llei d'amnistia. Cal aturar definitivament l’obstruccionisme de la justícia espanyola perquè @KRLS pugui tornar en llibertat a Catalunya. L'exili… pic.twitter.com/ON9QEG4ntv\r\n— Xavier Antich (@XavierAntich) November 29, 2025\r\n\r\n\r\n \r\n