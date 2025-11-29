29 de novembre de 2025

Antich visita a Puigdemont a l'exili: «Cada dia l'estat espanyol incompleix la llei d'amnistia»

Publicat el 29 de novembre de 2025 a les 20:56
Actualitzat el 29 de novembre de 2025 a les 20:59

Xavier Antich, president d'Òmnium Cultural, ha compartit aquest dissabte al seu perfil d'X un post en què mostrava una fotografia d'ell amb Carles Puigdemont expressant el seu suport a l'expresident de la Generalitat. La imatge va acompanyada d'un text en què Antich explica que ha visitat a Puigdemont a l'exili de Waterloo, en el marc de les trobades institucionals amb les principals institucions del país, per parlar de l'aval del TJUE a la llei d'amnistia. "Cal aturar definitivament l’obstruccionisme de la justícia espanyola perquè Carles Puigdemont pugui tornar en llibertat a Catalunya", expressa el president d'Òmnium. A la publicació d'X també defineix l'exili de l'expresident com a "injust, cruel i injustificable", i demana a l'Estat espanyol que compleixi amb la llei d'amnistia "avalada ara per la justícia europea" llei d'amnistia.

 

