Els Mossos d'Esquadra han detingut l'autor d'una agressió amb arma blanca a un menor al metro de Virrei Amat. L'arrestat té 18 anys i dos antecedents i la detenció, dimecres al matí, s'ha fet per un delicte de lesions menys greus. Els fets van tenir lloc dilluns a les 18.30 H, quan es va produir una baralla amb agressió física amb arma blanca contra el menor d'edat, que presenta lesions menys greus al braç. D'acord amb fonts policials, la baralla va començar per una rivalitat futbolística, en concret, perquè un dels implicats portava una polsera al canell d'un equip estranger. La Unitat d'Investigació del Transport Urbà (ARTU) va començar una investigació amb TMB que ha permès localitzar l'autor dels fets.\r\n