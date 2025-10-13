Joel Mokyr, Philippe Aghion i Peter Howitt, premis Nobel d'Economia 2025

Els economistes Joel Mokyr, Philippe Aghion i Peter Howitt han estat guardonats amb el Nobel d'Economia 2025 "per haver explicat el creixement econòmic impulsat per la innovació". El Nobel d'Economia no forma part del llegat d'Alfred Nobel, ja que va ser establert el 1968 pel Riksbanken, el banc central suec, coincidint amb el 300 aniversari de l'entitat, tot i que és atorgat des d'aleshores per la Reial Acadèmia Sueca de les Ciències segons els mateixos principis que els Premis Nobel atorgats des del 1901. Des que es va crear, s'ha concedit 57 vegades a 99 guardonats entre 1969 i 2025 i l'import del premi complet el 2025 s'enfila a un total d'11 milions de corones sueques (994.410 euros).\r\n