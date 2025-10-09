Entre 5.000 i 6.000 feines perdudes: el cost de l'opa del BBVA al Sabadell, segons la Intersindical

Si l'opa del BBVA sobre el Sabadell es fa efectiva, el banc basc ha dit que es vol estalviar 325 milions en despeses de personal. Amb aquesta xifra sobre la taula, la Intersindical calcula que si el moviment entre bancs s'acaba confirmant es perdran entre 5.000 i 6.000 feines. El sindicat s’ha oposat a l’opa, un procés que "pot posposar una pèrdua de poder bancari al territori i una pèrdua de crèdit a les empreses", i al seu torn pot derivar en una retallada de llocs de feina indirectes.
La Intersindical considera que “com a mínim” el 80% de les baixes es concentrarien en el Banc Sabadell i la meitat del total a Catalunya, que és una de les regions amb més coincidència entre les dues entitats financeres. En concret, han assenyalat el centre corporatiu del banc vallesà, amb 3.000 empleats, com a punt que pot perdre més plantilla. En total, a Catalunya, Sabadell té uns 6.000 treballadors i el BBVA uns 4.000.
“Més tard o més d'hora hi haurà una considerable pèrdua de llocs de treball”, ha dit en una roda de premsa Vicenç Garcia, delegat al Sabadell. El sindicat ha avisat que tant si l'opa tira endavant com si no els treballadors "patiran", ja que les dues direccions han optat per un model de pressió comercial “insofrible” i una “competitivitat ferotge” entre empleats. “Cada trimestre ha de ser el millor trimestre de la història, s’està aconseguint, però a canvi de la salut de les persones”, ha dit Garcia.
Pressió en ambdós bancs
Els delegats de la Intersindical han assegurat que en el moment en què l’opa va passar a ser hostil la pressió al Sabadell ha crescut “de forma insostenible” i “cada trimestre es demana que sigui el millor de la història”. Garcia ha afirmat que el banc vallesà ha “aprofitat per fer un canvi de model de pressió comercial" que ha augmentat el seguiment constant, la comparació entre treballadors a un nivell “angoixant” que “ha vingut per quedar-se, continuï sol o dins del BBVA”.
Al banc basc la situació és similar. Dani Oliva, representant del sindicat a BBVA, ha assegurat el tema que més els preocupa és "la pressió comercial”. Oliva ha denunciat la dinàmica de l’entitat que dirigeix Carlos Torres d’exigir batre beneficis històrics, desenvolupant eines com ara rànquings competitius que “acaben degenerant en conductes inapropiades, situacions properes a l’assetjament laboral o males praxis comercials”, fet que ha incrementat les baixes per depressió i ansietat.