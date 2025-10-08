L'opa del BBVA al Banc Sabadell encara la seva recta final. Els accionistes tenen uns dies per decidir si accepten o donen carpetada a la proposta del banc d’origen basc. L’ampliació de l’oferta original, el creuament d’acusacions sobre l’estratègia de les entitats per garantir el resultat i l’anunci de l’inversor mexicà David Martínez d’acudir a l’opa han afegit encara més incertesa al procés.
L’escenari està obert: ningú sap quin serà el llindar d’acceptació final. Quedarà per sota o per sobre del 30%? I del 50%? L’operació quedarà aparcada o caldrà anar a una segona opa? Intentem treure l’aigua clara amb el director general del Banc Sabadell, Carlos Ventura, vinculat a l’entitat i també a la ciutat de Sabadell.
Quin és el moment actual de l’opa? Quines perspectives tenen?
El 10 d’octubre s’acaba el període d’acceptació, i llavors veurem què passa en funció del resultat, no? Jo crec que poden passar dues coses: que l’opa s’acabi, o que hi hagi una segona opa. No veig més escenaris possibles.
Contempla que el BBVA es quedi amb entre el 30% i el 50% del capital i impulsi una segona opa?
Els nostres càlculs apunten que no arribarà al 30% i veiem totalment remot que aconsegueixi més del 50%. Fins ara, nosaltres ho hem encertat tot: vam dir que l’opa aniria a fase 2, i hi va anar; que el Govern de l’Estat tindria en compte l’interès general, i així va ser; que pujaria el preu, i l’ha pujat...
Quin és l’estat d’ànim al Banc després del canvi de l'oferta?
Estem bé. De fet, als accionistes ens ha anat molt bé, a mi també m’ha anat molt bé! [riu]. A banda, les institucions i els clients ens han donat suport. Les persones valoren la nostra manera de fer banca, vinculada al territori. Entre els treballadors també hi ha una energia molt potent. Les persones són centrals en totes les empreses de serveis, però al Banc Sabadell hi ha un nivell de compromís impressionant. Quan acabi l’opa, estic convençut que sortirem disparats, perquè tenim les idees clares, les eines i la gent.
S’ha parlat molt del trencament del consell d’administració. El va sorprendre la decisió de David Martínez?
No em va sorprendre gens. Jo no estic al consell d’administració i no sé els motius. Estic segur que no ha estat pel dividend ni pels impostos, sinó pel seu perfil d’assumpció de risc. Un projecte a Mèxic i Argentina ja li està bé. Martínez no s’assembla en res a l’inversor particular. En canvi, a mi m’agradarà ser accionista del Banc ara, d’aquí a un any i d’aquí cinc...
Reflecteix la posició dels accionistes significatius?
No. La setmana passada era a Madrid amb un gran accionista i em va dir jo no aniré a l’opa, perquè no reflecteix el valor del banc.
Per què el preu del BBVA no és suficient? Quina és la base del preu objectiu que planteja el Banc?
L’acció pot créixer fins a un 28% i això ho podem fonamentar en diversos mètodes de valoració. Si observem la cotització de CaixaBank o d’Unicaja, podem situar el valor de la nostra acció entre 3,8 i 4,1 euros. Si fem el mateix amb els dividends i la rendibilitat, ens surt el mateix... El Banc Sabadell venia de molt enrere i fa cinc anys que compleix tot allò que diu i avui té molta credibilitat. En els pròxims anys, volem mantenir la direcció: el pla estratègic preveu un augment de la rendibilitat fins al 16% el 2027, i això té un impacte en la valoració i en la remuneració de l’accionista. Retribuirem el 40% del valor als accionistes en els pròxims tres anys. És ambiciós, però és creïble.
Si el 'no' s’imposa en l’opa, el BBVA assegura que es desplomarà el valor de l’acció del Sabadell.
Quan no tens massa arguments, fas servir la tàctica de la por. Ja no estem en l’escenari d’abans de 2020, de la tempesta perfecta. L’economia estava feta un desastre, hi havia deute, tipus d’interès negatius... En canvi, ara estem en un bon moment per a la banca, per a tota la banca espanyola: tipus d’interès positius, estables i que permeten fer negoci, i un nivell de deute de les empreses i una mora sota mínims. L’economia espanyola té perspectives d’anar a millor en els pròxims anys. A més, la banca està barata, fet que atreu nous inversors i fa que el preu pugi.
Quina ha estat la mobilització dels accionistes minoritaris del Banc?
Abans de la millora de l’oferta situaven l’acceptació de l’opa en un 0,0%. No s’ha mogut gaire. La gent té criteri i només un 1% dels accionistes minoritaris ha acceptat l’oferta.
Acceptar l’opa què implica per a l’accionista?
Qui accepti l’opa, canviarà 100 euros en accions del Sabadell per 102 o 103 euros en accions –no diners– d’una entitat que no et coneix i que et donarà menys dividends. A més, hauràs de pagar un 20% d’impostos de mitjana i deixaràs de poder acudir a una possible segona opa...
Quin pes tenen els accionistes històrics de Sabadell i del Vallès?
Tenen importància, i hi ha un pes rellevant accionarial a Catalunya. Els accionistes retail porten, de mitjana, quinze anys amb nosaltres, i això és perquè confien en el projecte del Banc Sabadell i els dona un bon rendiment.
Saltem als inversors actius. Què creu que faran? Amb la prima al 2%, significa que els mercats ja han acceptat tàcitament el preu de BBVA i s’ha acabat el rally de preu?
Una bona referència és anar a veure què diuen els analistes que cal fer amb l’acció del Banc Sabadell. Sis de cada deu recomanen comprar, quatre recomanen mantenir, i zero opten per vendre... hi haurà decisions de tot. No hi ha un resultat gens clar i es decidirà tot a l’últim moment.
Hi ha hagut un cert consens institucional, econòmic i financer a Catalunya i a l’Estat en contra de l’opa. L’operació té poc suport. Què hi guanya el BBVA amb tot això?
Honestament, no ho sé. Jo hi veig molts elements negatius: no hi hauria sinergies de costos fins d'aquí a uns anys, i jo crec que aquesta oposició tan coral entre les institucions i els clients també un impacte en els ingressos si la integració es produeix. Jo ja he viscut unes quantes integracions i tenen un impacte en el negoci!
Considera que els organismes responsables, la CNMC i la CNMV, i el Govern de l’Estat, han fet prou per evitar que l’opa?
Entenc el que em comentes, però jo crec que ara ja ha passat. Crec que cadascú va fer el seu paper: la CNMC va mirar que es mantingués la pluralitat del mercat, el Govern de l’Estat va mirar per l’interès general i la CNMV ha demanat transparència i ha defensat els interessos de l’accionista, que és el que ha de fer. I el Banc Central Europeu i el Banc d’Espanya van procurar que hi hagués solvència en l’entitat resultant, i si els dos són solvents per separat, és evident que junts també.
Quina incidència tindria la desaparició del Banc en el país?
Perdre un banc és perdre una opció i, en el cas del Banc Sabadell, és perdre una manera de fer banca, molt vinculada al territori i amb implicacions positives per a la societat.
I Sabadell? Quin creu que és el paper del Banc a la ciutat, i com quedaria aquest escenari en el supòsit de prendre l'opa?
Som un banc que fa negoci a Espanya, però que és nascut a Sabadell. Portem l’ADN del grup d’empresaris que van fundar l’entitat el 31 de desembre de 1881, encara respirem la mateixa energia. Jo soc de Sabadell, i tothom que viu a Sabadell té un parent que hi treballa, hi ha treballat o hi treballarà. A banda, hi ha desenes de projectes a la ciutat en què hi participem activament, i això clarament es perdrà si l’opa prospera. Parlem molt del futur i de la banca digital, però el cordó umbilical entre Sabadell i el Banc continua sent-hi.