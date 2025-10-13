Gairebé tot Catalunya, en alerta per fortes pluges: fins quan durarà el temporal?

La dana Alice continuarà deixant ruixats intensos a Catalunya fins ben entrada la setmana i el Meteocat no preveu desactivar els avisos de perill fins a les 00:00 hores de dimecres. Es tracta d'avisos generalitzats que afectaran gairebé tot el país, però que no haurien de superar el llindar de perill moderat, després d'un cap de setmana de perill de nivell alt i molt alt a les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona.
El front de precipitació que s'ha establert al cel ebrenc i tarragoní el cap de setmana s'ha començat a desplaçar cap al nord-est ja el matí d'aquest dilluns i, a mesura que avanci, el Servei Meteorològic de Catalunya anirà activant els avisos de perill a les comarques afectades. De moment, però, aquest dilluns està tot el país en alerta a excepció d'algunes comarques de Ponent i de la Catalunya Central, on també podria ploure tot i que amb menys intensitat.
De cara al dimarts al matí, les precipitacions i les alertes quedaran a tot el litoral i prelitoral, des de l'Alt Empordà fins al Montsià, mentre que la resta de Catalunya romandrà ennuvolada però amb estabilitat meteorològica i cap ruixat abundant. Amb el pas de les hores, però, els núvols de pluja canviaran de direcció i es tornaran a endinsar cap a l'interior, alliberant la costa a la tarda. Serà aleshores quan el Meteocat torni a activar els avisos de perill a tota la franja central del país.
Encara que el Meteocat tingui la previsió de desactivar les alertes a les 00:00 hores de dimecres, les precipitacions encara trigaran més a marxar. Dimecres continuarà plovent tret del terç oest i no es descarten tempestes a l'interior. De fet, algunes previsions meteorològiques apunten que pot ploure fins dimarts de la setmana vinent, la qual cosa suposaria encadenar 10 dies de precipitacions.