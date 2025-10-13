L'oposició carrega contra Illa per prioritzar la Hispanitat mentre arribava el temporal de l'Ebre

Jornada política de retrets cap a Salvador Illa. Tant els socis del Govern com l'oposició han carregat contra el president de la Generalitat per prioritzar la seva assistència als actes de la Hispanitat a Madrid mentre el temporal arribava a les Terres de l'Ebre. Junts, ERC i els Comuns han lamentat l'absència d'Illa a Catalunya mentre es produïen unes inundacions amb conseqüències històriques al sud del país. Altres presidents com Carlos Mazón o Marga Prohens, del País Valencià i les Illes Balears respectivament, no van assistir als actes del 12-O davant l'episodi de ruixats previstos.
Des d'ERC, consideren que Illa havia de ser "al peu del canó" i no al Palau Reial de Madrid: "Havia de ser a Palau atenent la gent del país, baixar al sud si calia, i no rendint acatament a la monarquia", ha sentenciat Isaac Albert, portaveu dels republicans, qui també ha lamentat que el president "no té ambició de govern el país ni fa la bona gestió que abandera". Albert també ha enviat un missatge de suport a les Terres de l'Ebre i ha demanat al Govern que es bolqui en l'ajuda dels municipis afectats. Per altra banda, també ha proposat un "replantejament urbanístic" del país: "Hem construït on no havíem de construir i això té uns efectes dramàtics".
Els altres socis del Govern, els Comuns, també han dit que hauria estat "més encertat" que Illa seguís el temporal "des de la proximitat" i que no assistís als actes de Madrid pel dia de la Hispanitat. Candela López, coordinadora de la formació, també han instat el Govern a "agilitzar" els ajuts necessaris per a atendre els danys causats i ha reclamat prendre mesures "valentes i contundents", allargant la mà a l'executiu a elaborar un pla de xoc per donar resposta a aquesta emergència i per prevenir episodis similars en un futur.
Des dels líders de l'oposició, Junts també ha criticat la presència d'Illa a Madrid quan ja es coneixia la previsió d'aiguats. Mònica Sales, portaveu parlamentària de la formació, ha lamentat que el president fos als actes de la Hispanitat en comptes de "posar-se al costat de la gent de l'Ebre, liderant i posant-se al capdavant de l'operatiu d'emergència". Des de Tortosa, Sales també ha criticat que la primera alerta al mòbil dels veïns de l'Ebre fos a les 18 hores al Montsià i a les 20 hores al Baix Ebre "quan els barrancs ja estaven desbordats". "On era el president a aquella hora?", ha qüestionat la portaveu de Junts.
El Govern defensa el paper d'Illa
Per contra, fonts del Govern recorden que el president va arribar a Barcelona al voltant de les 17.20 hores i que es va connectar telemàticament al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) des de la Roca del Vallès per estar en "contacte permanent" amb serveis d'emergències, alcaldes i afectats "des del primer moment". Illa ha viatjat aquest dimarts al matí a Tortosa per sumar-se a l'operatiu que, des de l'inici de les inundacions, van liderar el conseller de Presidència Albert Dalmau i la d'Interior Núria Parlon. Des de la capital del Baix Ebre, Illa ha fet una crida a la prudència i ha dit que la situació provocada pel temporal a les Terres de l'Ebre és “excepcional”.
Al seu torn, el PSC ha tret ferro a la presència d'Illa a Madrid i ha dit que el president sempre està "on cal". La portaveu dels socialistes, Lluïsa Moret, ha destacat que Illa va estar connectat amb el CECAT des que va aterrar a Catalunya i ha destacat el paper de Parlon i dels equips d'emergències "centrats a donar resposta al que passava" a les Terres de l'Ebre. Moret també ha reivindicat que el president passarà tot el dia a les zones afectades parlant amb els alcaldes, i que ja es treballa en un pla per donar resposta a les conseqüències dels aiguats.
Les comarques afectades es troben encara en fase d’emergència i per això el president ha demanat a tothom que no es mogui si no és necessari. Ara, ha dit Illa, cal avaluar els danys i recuperar les infraestructures. Després de reunir-se amb els alcaldes, ha volgut garantir "els recursos necessaris" per recuperar infraestructures, camins, i netejar barrancs després dels aiguats. Amb tot, Illa ha avisat que no es pot donar per superat el temporal. "Això no s’ha acabat", ha dit. En les pròximes hores hi pot haver pluges torrencials, que poden afectar el conjunt de litoral i prelitoral català.