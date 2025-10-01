Polis i Alphanet presenten eines basades en dades per a la gestió municipal a Sitges

Polis Consultoria i Alphanet Solutions presentaran el pròxim 7 d'octubre DataPolis i CityManager, dues plataformes que, segons asseguren, permetran “obtenir les millors dades, comunicar-les de la manera més útil i clara i usar-les per gestionar de la forma més eficient els àmbits de mobilitat, turisme, medi ambient i seguretat”. L'acte tindrà lloc a Sitges, a les 10h.
En concret, avancen que DataPolis és un paquet de serveis de dades que integra panells de gestió amb nombroses fonts, així com informes, visualitzacions, infografies i eines de comunicació per “extreure tot el potencial de les dades”. Aquest producte està impulsat per Polis Consultoria, empresa vinculada al grup editorial de Nació i que, entre altres projectes ha desenvolupat portals de dades com el de l'Anuari Econòmic Comarcal de BBVA, l'Observatori de les Finances Locals de l'Associació Catalana de Municipis o portals de pressupostos municipals com el del Masnou o el de Santa Coloma de Cervelló.
Per altra banda, CityManager és una eina innovadora que, segons els seus creadors, busca convertir la informació en coneixement accionable, dissenyada per “ajudar responsables polítics i tècnics a prendre decisions més ràpides, més clares i més eficaces”. Ha estat desenvolupada per Alphanet Solutions, empresa especialitzada en solucions de seguretat ciutadana i de gestió de la mobilitat per a municipis que, des de l'any 2007, ha treballat amb centenars d'ajuntaments, implementant altres eines com AlphaDataManager.
Segons argumenten des de Polis i Alphanet, “la tecnologia i les dades poden marcar la diferència en la manera com els municipis planifiquen, gestionen i milloren el dia a dia dels seus ciutadans”. Per fer-ho, afegeixen, calen eines que facilitin aquesta tasca de recerca i gestió de la informació, obtenint noves dades amb mètodes innovadors, aprofitant les dades obertes existents des de fonts diverses i fent-ne un ús adequat en l'àmbit intern, per a la presa de decisions, i en l'àmbit extern, per explicar-les i divulgar-les.
L’esdeveniment tindrà lloc el pròxim 7 d’octubre, a les 10h, a la seu de la Policia Local de Sitges. Els representants institucionals i gestors públics que vulguin assistir-hi, han d'inscriure-s'hi des d'aquest espai web. Durant la trobada, a més de la presentació dels dos productes complementaris per gestionar els àmbits de mobilitat, turisme, medi ambient i seguretat, es faran demostracions pràctiques d'aquestes eines i es generarà un espai per compartir experiències i casos d'èxit en el treball amb dades en l'àmbit municipal.