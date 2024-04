​La CUP reivindica la recuperació del tren a Olot

La precampanya per a les eleccions catalanes del 12-M ja ha començat i ho demostra el ball de candidats que comença a veure's pel territori. Aquest dilluns el tret de sortida de la precampanya s'ha escenificat amb una roda de premsa de la CUP a l'antiga estació del tren d'Olot amb la presència del cap de llista del partit a Girona, Dani Cornellà, i la número 2 de la mateixa llista, Montse Vinyets.

En la compareixença, la CUP ha reclamat impulsar més connexions ferroviàries a les comarques gironines, i en concret, a Olot. Segons Vinyets, cal "un gir de 180 graus" per potenciar línies ferroviàries més enllà del radi de Barcelona. En aquest sentit, ha defensat la necessitat de recuperar aquelles línies que es van tancar durant els anys cinquanta i seixanta: "És hora de refer el que el franquisme va desfer i tornar a connectar les comarques gironines amb trens, un servei públic que és inexplicable que no tinguin ciutats amb desenes de milers d'habitants com Olot o Palamós i que a més permetria reduir les emissions associades a la mobilitat rodada", ha assegurat.

Els anticapitalistes han aplaudit les iniciatives ciutadanes d'impuls del tren tram Olot-Banyoles-Girona i han lamentat que els estudis per a la viabilitat d'aquestes connexions "mostrin una manca de voluntat real d'implementar aquestes infraestructures".

A la roda de premsa de precampanya de la CUP també hi ha assistit els regidors de l'Ajuntament d'Olot, Bruna Cañada i Dani Dorca. Aquest dijous la precampanya electoral tornarà a fer-se notar a la capital garrotxina amb la presència de Jéssica Albiach en un acte a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa.