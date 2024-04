Julieta inicia la seva nova gira amb un concert renovat al festival Strenes de Girona

Julieta va iniciar la seva nova gira Tu juru la Ju tour dins festival Strenes amb un concert ahir a la nit a l'Auditori de Girona. Ho va fer amb un concert renovat en què la cantant barcelonina recopila el seu repertori amb un show que diu és la seva "essència". La gira, que passarà per altres festivals com l'ítaca, el Mad Cool o el Vida, incorpora novetats com un bateria damunt l'escenari -a banda de l'equip de ball i el DJ que l'acompanyaven fins ara-, a més d'una nova escenografia amb un element central en forma de balcó. A Girona, la també productora i compositora hi ha presentat el seu nou tema 'Haiku', que es publicarà divendres 26 d'abril.

La barcelonina Julieta, que s'ha consolidat com una de les veus revelació del pop i la música urbana en català, repeteix a la programació del festival Strenes per segon any consecutiu. Enguany, ho ha fet aquest divendres a les nou del vespre amb una nova proposta de concert a l'Auditori de Girona, després que l'any passat la cantant omplís la sala Paral·lel 62 de Barcelona.

Al concert a Girona, Julieta ha repassat el seu repertori versionant alguns temes. La posada en escena ha estat, com és habitual en els seus shows, acompanyada en tot moment per coreografies de dansa urbana. Conjuntament amb un equip de quatre ballarins, la barcelonina ha ofert un espectacle al voltant d'una estructura central en forma de balcó, que ha estrenat per aquesta gira. Als laterals, s'hi situen un DJ, que ja l'acompanyava als concerts anteriors i un bateria, que s'incorpora al Tu juru la Ju tour.

A l'Strenes, la cantant, compositora i productora catalana també hi ha presentat el seu nou tema Haiku, que ha interpretat gairebé al final del concert per sorpresa del públic i que no es publicarà oficialment fins al divendres 26 d'abril. "És una cançó que neix de l'estil de Lokura, que és el meu últim tema, i que s'inspira molt en el gel i el paisatge d'hivern perquè la vaig escriure a Finlàndia", ha explicat la cantant.

El concert d'aquest divendres a l'Auditori de Girona ha començat amb temes del seu repertori com Cari cortada, Enamorada de tu i Si ha de ser serà i ha seguit amb altres temes com Ens besem, Avions volant per acabar amb Lokura i Cari. El públic, majoritàriament jove, ha estat connectat a la prop d'una hora que s'ha allargat el concert i, fins i tot, s'ha aixecat en algun moment per ballar dempeus davant les butaques els temes de l'artista.

Col·laboració amb Oques Grasses

Referent a l'èxit que està tenint la nova cançó que Julieta ha publicat recentment amb el grup osonenc Oques Grasses, Com el dia i la nit, la barcelonina s'ha mostrat "molt contenta de la rebuda". A més, ha dit que són un grup que admira des de petita i que aquesta col·laboració "era un somni", que s'ha complert.