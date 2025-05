Sant Hilari registra una espectacular pedregada

Aquest inici de primavera s'ha caracteritzat per les precipitacions abundants que han afectat bona part de Catalunya i han aconseguit posar fi a la situació de sequera que patia el país. Al Baix Montseny el paisatge s'ha tenyit de verd i ha revifat la major part de les rieres i fonts de la comarca. Aquest dimarts 13 de maig, segons va informar el Meteocat, es van produir algunes tempestes que, de manera local, van descarregar amb força intensitat.

Els nuclis més actius es van trobar al Priorat i entre les comarques del Gironès, el Pla de l'Estany i part del Baix Montseny gironí. Concretament, les precipitacions van afectar la vila de Sant Hilari Sacalm, que segons l'AEMET, va registrar 49,8 mm d'aigua amb intensitat molt forta. D'aquesta quantitat, 48 mm van caure només en una hora.

Bona part de la precipitació es va produir en forma de pedregada entre Sant Hilari i Osor i va deixar algunes carreteres i espais públics del poble totalment emblanquinats, com si es tractés d'una nevada. L'Ajuntament de Sant Hilari, aquesta tarda, n'ha fet públiques algunes imatges que els ha cedit Ester Vilarrasa. En situacions d'extrema precipitació es recomana als conductors aturar la marxa en un lloc segur per evitar accidents per manca de visibilitat o per falta d'adherència a la carretera, com el que es va produir a Vallgorguina el passat mes d'abril.

A Sant Celoni, l'aficionat a la meteorologia Miquel Comas també ha captat algunes imatges sorprenents d'aquest inici de primavera al Baix Montseny, concretament als paisatges urbans de la comarca. És el cas de l'arc de Sant Martí que es va poder veure el passat 9 de maig després de la pluja, que va deixar 33.2mm de precipitació a Sant Celoni.