Vescomtat Death: un festival de heavy metal al Baix Montseny

Breda acollirà la primera edició del festival de heavy metal Vescomtat Death el pròxim dissabte 17 de maig. La plaça Lluís Companys, a les sis de la tarda, serà l'escenari d'una sèrie de concerts que aplegaran set bandes del gènere d'arreu dels Països Catalans. En concret, es podran veure els grups A Dark Reborn, Handle with Hate, Human Carnage, Litost, Metalfetamina, Siroll! i Thanatopraxy. L'acte s'ha organitzat des de la Comissió de Festes de Breda amb el suport de bandes locals i la col·laboració de l'Ajuntament de la vila. Les actuacions seran a l'aire lliure i l'entrada és gratuïta.

El festival comparà amb dues bandes provinents de la Catalunya central. Thanatopraxy té integrants amb experiència en gèneres com el grind, death, doom, thrash i black metal. No obstant això, el grup està especialitzat en el metalopunk, que fusiona elements del heavy metal amb punk rock. D'altra banda, Siroll! és una banda de metal en català que va aparèixer el 2008. La seva música es caracteritza per la duresa de les lletres antisistema i els riffs vertiginosos.

Human Carnage és una banda especialitzada en el Death Metal que farà 15 anys d'història aquest 2025. Es preveu, doncs, que facin un repàs dels seus temes més sanguinaris i alguna cançó del seu nou projecte. A més es comptarà amb l'actuació de Caustic, que celebra 30 anys. És un grup de la capital catalana i està especialitzat en el brutal death extrem. A Dark Reborn i Handle with Hate també tindran el seu torn a les 19 i a les 21 hores i arribaran a Breda amb lletres dures i contundents.

Pel que fa a grups locals, hi haurà l'actuació de Metalfetamina, una banda de thrash metal del Montseny formada per nomes 2 integrants, Saul Rosales a la bateria i Gallo Weedweed a la guitarra i veu. A més hi haurà representació del País Valencià amb el grup anomenat Litost, amb temes que aprofundeixen en la banda més obscura del cervell humà a través del Death Metal. L'estil que els caracteritza és experimental i divers, per tant, no és estrany sentir-hi reminiscències de la cultura popular espanyola i influències orientals.