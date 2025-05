Prop de mil inscrits a la Cursa Trail Guilleries de Sant Hilari

La Setmana de l’Esport a Sant Hilari comença el cap de setmana del 24 i 25 de maig amb la Trail Guilleries, que arriba ja a la setena edició amb gairebé un miler d’inscrits quan encara falten dies per tancar inscripcions, el diumenge 18 de maig. El dissabte tindrà lloc la Trail Kids amb les curses infantils i diumenge se celebraran les curses de 16, 26 i 42 quilòmetres i la marxa d’11 quilòmetres.

La Trail passa per corriols i camins de muntanya de les Guilleries en un circuit dissenyat per esportistes voluntaris hilariencs. És una cursa que s’ha consolidat, al llarg dels anys i ha anat guanyant participació. La primera edició va comptar amb 200 inscrits, la segona va duplicar la xifra i a la sisena ja es comptava amb 1.250 participants. Les inscripcions estan obertes a través del web de la cursa.

Del 24 de maig a l’1 de juny la regidoria d’Esports i les entitats esportives de Sant Hilari proposen una oferta d’activitats de diferents disciplines a les places i instal·lacions esportives del poble: futbol, atletisme, rítmica i dansa, ciclisme, bàsquet, patinatge, motocròs i tenis. També hi haurà actes de caràcter cultural com la projecció del documental d’Informe + de Movistar Plus Raül Torras. Man of man, el dijous 29 de maig. L'organitza Moto Club Sant Hilari i és un homenatge al pilot de motos hilarienc que va morir en un accident a l’Illa de Man fa dos anys. Com a novetat es farà un taller d’iniciació a la marxa nòrdica l’1 de juny.

El mateix dia hi haurà la Gala de l’Esport Hilarienc on es farà un reconeixement als esportistes locals que han obtingut èxits durant la temporada 2024-2025. Durant l’entrega de guardons, hi haurà les actuacions del Grup de Gimnàstica Rítmica del CEM Sant Hilari, del grup Patinatge Artístic Sant Hilari i del grup de Xou Gran del Club Patinatge Artístic Tona. L'esport té un gran protagonisme al municipi, això es veu reflectit en l'àmplia participació en la Setmana de l’Esport, que aplega entitats esportives de tots els àmbits, des de l'atletisme i el futbol fins al patinatge i el motociclisme.