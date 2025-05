Girona s'omple de colors amb els preparatius de Temps de Flors

Girona bull d'activitat des d'aquest dijous al matí amb els preparatius de Temps de Flors. Tot i que la mostra arrenca el dissabte, són molts els patis i exposicions que ja s'han començat a fer els preparatius. Les escales de la catedral es convertiran en una catifa d'hortènsies, falgueres i gespa, mentre que la plaça del Vi serà un bosc amb un esclat de color vermell per demostrat l'activitat frenètica de la ciutat. Enguany la flor natural torna als patis després de superar les restriccions per sequera. En total hi haurà 146 projectes repartits en 114 espais expositius.

El Barri Vell s'ha omplert de furgonetes de les brigades municipals i d'empreses florals que s'han topat amb les de repartidors que hi ha habitualment i els grups turístics que visiten la ciutat. A la plaça dels Apòstols hi ha dues instal·lacions més. Una intentarà explicar la història de les pedres que hi ha al centre històric i ho farà a partir d'un riu floral, plantes aromàtiques i llibres. Al davant de la porta de la catedral, Pere Anton Parellada i Carla Fuster muntaran una "barricada" de tres metres d'alçada feta amb sacs de terra per "recordar com es protegeix el patrimoni en temps de guerra". Aquests sacs tindran plantes que brotaran de dins. Seran "espècies autòctones i amb poca necessitat de reg" i volen mostrar "l'esperança" de l'arribada dels temps de pau.

Una de les portes d'entrada a la mostra floral és la plaça del Vi on s'hi muntarà un bosc l'escola d'art floral Smilax. Per fer-ho recobreixen algunes de les columnes que hi ha al llarg de la plaça amb vegetació verda i també fulles vermelles. La idea de tenyir els arbres de colors és per simbolitzar "l'activitat i el ritme que té la ciutat".

Els arbres del muntatge estaran repartits al llarg de tota la plaça per tal que la gent hagi de recórrer-la tota i el bosc floral sigui la porta d'entrada a la resta d'instal·lacions que hi haurà aquest any a Temps de Flors. La inauguració oficial de la mostra serà el dissabte al matí, però ja són molts els qui s'han aventurat a donar un primer cop d'ull a la ciutat guarnida. Ho fan davant d'uns turistes que queden embadalits per la quantitat de flors i vegetació que hi ha a tots els racons del Barri Vell, mentre pregunten què passa a la ciutat i intenten immortalitzar els muntatges amb fotografies, encara que estiguin a mig muntar.