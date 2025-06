Més freqüències d'autobús a la Costa Brava i a la Garrotxa

El Govern ha anunciat l'increment en les freqüències de dues línies d'autobusos del territori gironí: d'una banda la e3 Girona que uneix Girona amb Platja d'Aro i Palafrugell; i la que enllaça amb Amer i Olot.

Ho ha anunciat aquest dilluns la consellera de Territori, Sílvia Paneque, qui ha destacat que amb aquest augment volen "atendre la demanda creixent". "I aquest 2025 continuarem augmentant les freqüències en més línies", ha afegit. L'objectiu del Govern és atendre els increments de demanda a les hores punta, i atendre les peticions d'ajuntaments, viatgers i dels síndics municipals, que havien reclamat millorar l'oferta de transport públic entre Girona i les poblacions de la Costa Brava i de la Garrotxa.

Pel que fa a la línia de la Costa Brava, a partir de l'1 de juliol, es doblaran les freqüències els dies feines (de sis a dotze expedicions diàries d'anada i de tornada). I, en caps de setmana i festius, augmentaran de quatre a sis viatges.

En la línia entre Girona, Amer i Olot el creixement és del 50%: de quinze expedicions diàries a vint-i-quatre. "La freqüència, en les hores punta, serà d'un autobús cada 30 minuts", ha destacat la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Els dissabtes, l'increment és de sis a deu expedicions; i els diumenges i festius, de cinc a deu viatges d'anada i tornada. En aquest cas, la nova oferta es començarà a aplicar el 30 de juny.

L'increment de freqüències forma part del Pla de Xoc del Govern per millorar la connectivitat amb autobús a les comarques gironines. Paneque ha destacat que aquest 2025 s'anunciaran més augments en altres línies, però ha deixat clar que no són "anuncis puntuals". "Si no que [els augments en les freqüències] són fruit d'una mirada global per atendre les diferents necessitats".