Aquesta és la zona de Catalunya on els jubilats francesos compren més cases

No és cap secret que Catalunya és un dels millors països per a jubilar-se. El clima mediterrani, amb un temps prou estable tant a l'hivern com a l'estiu, juntament amb altres factors com els serveis públics, les connexions per qualsevol via o la gastronomia, són factors a tenir en compte quan arriba l'hora de deixar de treballar.

I tot això ho tenen en compte els catalans, però també els francesos. I és que cada cop són més els jubilats del país veí que venen a viure la seva jubilació a Catalunya. En aquest sentit, la zona que trien per més proximitat és la Costa Brava. Així s'explica que la meitat de les vendes dels últims cinc anys s'hagin fet a ciutadans de fora, segons les dades que aporta el 3Cat en un reportatge recentment publicat.

La majoria dels estrangers compra habitatges com a segona residència, però el sector immobiliari detalla que moltes persones es queden a viure. Les dades de tot Catalunya i les de la demarcació de Girona, aportades pels Agents de la Propietat Immobiliària, mostren la diferència.

El 2024 a Catalunya el 18% dels habitatges van ser comprats per estrangers, dels quals un 75% ja vivien a l'Estat. Per altra banda, en els últims cinc anys a les comarques de Girona la xifra d'habitatges comprats per estrangers és del 28% i s'enfila al 50% a la Costa Brava.

Quines cases compren els jubilats francesos a la Costa Brava?

"Hem de dir que sort en tenim, perquè sense l'estranger no faríem el mateix nombre d'operacions", diu Joan Company, president dels Agents de la Propietat Immobiliària de Girona, en declaracions al 3Cat. Els francesos són la nacionalitat estranger que compra més habitatges a les comarques de Girona amb el 40% de les operacions dels últims cinc anys. Per darrere queden alemanys (5%), que han superat als belgues.

De manera general, els jubilats opten per comprar apartaments o pisos que ronden entre els 80 i els 100 metres quadrats, tot i que si tenen més diners, prefereixen adquirir una casa aïllada dels nuclis de població més turístics. I és que, cal dir que, una casa a la Costa Brava, és un luxe: els agents de la propietat admeten que els preus són molt alts, però que són més assequibles que als països de procedència dels jubilats estrangers.

La compravenda d’habitatges es modera

La compravenda d’habitatges a Catalunya es va suavitzar a l’abril amb un augment de l’1,33% en comparació amb el mateix mes de l’any passat, fins a 8.156 operacions, segons les dades d’Estadística de Transmissions de Drets de la Propietat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). La xifra és la més baixa d’aquest 2025 i trenca tres mesos consecutius d’augments mensuals, ja que respecte al març es va reduir un 21,15% (10.345).

Tanmateix, el nombre de transaccions de l’abril és la segona millor dada en un quart mes de l’any de la sèrie històrica, amb registres des del 2007. Del total de les 8.156 operacions, 6.639 van ser pisos de segona mà i 1.517 d’obra nova, mentre que 7.737 eren lliures i 419 de protecció oficial.

Els hotels també s'omplen

El nombre de viatgers allotjats en hotels de Catalunya al maig va ser de 2.273.037, el millor mes de la sèrie històrica de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), segons les dades provisionals de la Conjuntura Turística Hotelera (amb dades des de 1999). És el tercer any consecutiu que en un cinquè mes se superen els dos milions d’usuaris (2.084.531 el 2023 i 2.230.192 el 2024) i la quarta vegada a la història (2.030.224 el maig del 2016).

Al maig d’enguany va haver-hi 1,92% més de clients en aquests allotjaments en comparació amb el mateix mes de l’any passat i un 15,40% més respecte al mes d’abril (1.969.774). En canvi, les pernoctacions van experimentar un descens del 3%, tot i això es manté per sobre dels sis milions (6.056.293).