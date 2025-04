Mor el conductor d'un cotxe en una sortida de via a Campllong

El conductor d'un turisme va morir aquest dimarts a la nit en un accident de trànsit a la C-25 a Campllong (Gironès), segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 23.37 hores per un accident al punt quilomètric 241,9 de la citada via.

Per causes que s'investiguen, el conductor d'un vehicle, i únic ocupant, va sortir de la via i va topar contra un arbre d'una rotonda. La víctima mortal és X.D.C., de 37 anys i veí de Cassà de la Selva. Arran del sinistre es van activar cinc patrulles dels Mossos, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres unitats terrestres amb un equip de psicòlegs del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Amb aquesta, són 50 les persones mortes en accident de trànsit en les carreteres catalanes des del gener.