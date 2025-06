Mor una dona ofegada en una platja d'Empuriabrava

Nou ofegament mortal a les platges catalanes. Una dona de 43 anys i de nacionalitat russa ha mort mentre es banyava a la platja de la Rubina, a Empuriabrava (Alt Empordà). Els serveis d'emergència van rebre l'avís aquest dimecres a les 16 h que hi havia una dona dins de l'aigua que es trobava malament.

Una vegada la van poder treure, li van realitzar les maniobres de reanimació mentre esperaven l'arribada del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Dues ambulàncies van mobilitzar-se fins al lloc dels fets i van seguir amb les maniobres, tot i que van resultar infructuoses i la dona va acabar morint.

Pel que fa als Mossos d’Esquadra van mobilitzar dues patrulles i es va fer càrrec de les diligències. A la platja on hi va haver l’incident hi havia servei de socorrisme i onejava la bandera groga per estat de la mar.

Aquesta és la sisena víctima mortal a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya d’estiu. Ahir hi va haver dos ofegaments mortals més, al Garraf i al Baix Empordà.

Des de Protecció Civil de la Generalitat es recorda la importància d’extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors aquest estiu. Si s’observa que algú es troba malament o té dificultats dins l’aigua cal avisar urgentment el servei de socorrisme o al telèfon 112 per facilitar la seva ràpida actuació.

Consells a l'hora de banyar-se: