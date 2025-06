Mor un home ofegat a la platja del Racó de Sant Feliu de Guíxols

Un home de 82 anys ha mort aquest dimecres ofegat a la platja del Racó, que es troba al límit del terme municipal de Sant Feliu de Guíxols amb Platja d'Aro (Baix Empordà). Els serveis d'emergència han rebut l'avís quan faltaven quatre minuts per dos quarts de dues del migdia. Una persona ha trucat avisant que hi havia un home gran que havien tret de l'aigua perquè s'estava ofegant.

Els socorristes de la platja més propera, la de Sant Pol de Sant Feliu de Guíxols, s'han desplaçat fins allà per fer les maniobres de reanimació a l'espera de l'arribada del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Aquests han mobilitzat un helicòpter medicalitzat i una unitat terrestre.

Quan han arribat a la platja, han seguit fent les maniobres de reanimació però no han pogut salvar la vida de l'home i finalment han determinat la seva mort. Els Mossos d'Esquadra també han mobilitzat una patrulla i el cos s'encarregarà de les diligències per determinar la causa de la mort. La Policia Local de Sant Feliu de Guíxols també s'ha desplaçat fins a la platja per donar suport.

Cinquena víctima mortal a les platges catalanes

La d'aquest dimecres és la cinquena víctima mortal a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany, el 15 de juny. Hores abans d'aquest ofegament, n'hi havia un altre al Garraf. Per aquest motiu, des de Protecció Civil demanen a la ciutadania que extremi les precaucions a les platges i piscines aquest estiu.