Roses torna a restringir la circulació de vehicles al Parc Natural del Cap de Creus

L'Ajuntament de Roses (Alt Empordà) torna a aplicar aquest estiu mesures de restricció en l'accés motoritzat al Parc Natural del Cap de Creus. L'objectiu és evitar saturacions, per minimitzar l'impacte nociu sobre el medi ambient i els possibles riscos en casos d'emergències. A partir de l'1 de juliol i fins al 31 d'agost no s'hi podrà accedir en vehicle, entre dos quarts d'onze del matí i les quatre de la tarda.

Com a novetat, però, els cotxes i furgonetes que hagin pagat l'impost de circulació a Roses estaran exempts d'aquesta restricció. Pel que fa a l'estacionament de vehicles, també estarà prohibit en una determinada franja horària del dia. Per contra, s'hi podrà accedir sempre a peu, en bici o moto.

El regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Roses, Lluís Espada, ha destacat la novetat d’aquesta temporada és fruit de petició de la ciutadania rosinca per poder entrar al parc. "S’exclouen d’aquesta limitació els cotxes i furgonetes donats d’alta a Roses, que hi podran accedir en qualsevol moment del dia, mostrant el rebut de l’impost de circulació vigent en el punt d’accés", ha declarat Espada.

Pel que fa a l’estacionament de vehicles, l'Ajuntament ha establert que estarà prohibit a totes les cales del Parc Natural entre les dotze de la nit i les sis del matí, cada dia de la setmana. El punt de control i barrera d’accés es manté a la ubicació dels dos anys anteriors, al paratge de la Torre d’en Sastre. És gestionat per informadors encarregats de l’obertura i tancament de la barrera, del control d’autoritzacions i de les tasques d’informació.

Vehicles autoritzats

La limitació d’horari es fixa per a vehicles de quatre rodes. Així, no tenen cap mena de restriccions els vianants, motocicletes o bicicletes. També n'estaran exempts els usuaris autoritzats: els propietaris, els seus convidats i els clients d’activitats situades al parc. Tampoc hauran de dependre de l'horari els serveis d’empreses subministradores i de manteniment, el transport públic, la paqueteria, els ramaders i el personal de les activitats que operen dins el parc. Per acreditar aquestes autoritzacions, el consistori ofereix models de declaració responsable a la seva pàgina web.