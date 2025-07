Destapen uns frescos noucentistes a l'església de Breda: «És una troballa capital per a l'art català»

Un equip tècnic del Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya ha destapat uns frescos noucentistes de l'artista Josep Aragay a l'església de Breda. Aquest dilluns 30 de juny, han començat els treballs de prospecció i estudi per a la restauració dels frescos, situats al baptisteri. L’actuació ha estat impulsada pel Museu Josep Aragay, l’Ajuntament de Breda, la Parròquia de Breda i el Bisbat de Girona.

L’artista Josep Aragay (Barcelona, 1889 – Breda, 1973) va pintar els frescos del baptisteri l’any 1925, ara fa cent anys, però es van cremar l’any 1939 amb l’incendi de l’església, a les acaballes de la Guerra Civil. L’any 1965, les pintures cremades es va tapar amb uns plafons de fusta que va pintar el mateix Aragay, ja gran, i amb un resultat ben diferent.

La primera actuació de l’equip de restauradors ha estat, justament, retirar els plafons sobreposats i tornar a la llum els frescos de 1925, emmascarats pel fum però amb possibilitats reals de recuperar l’esplendor inicial. El pròxim pas serà l’elaboració d’un projecte i un pressupost per tal d’encarar la futura restauració. "És un dels frescos més interessants d'època noucentista i amb les tècniques actuals es podrà recuperar", ha explicat el director del Museu Josep Aragay, Xavier Castanyer.

Una imatge del baptisme de Jesús de les pintures descobertes a Breda.

Cedida

Josep Aragay i Blanchar havia estudiat els procediments de la pintura mural a Itàlia entre els anys 1916 i 1917. Els models dels grans mestres del Renaixement li van servir d’inspiració per elaborar el cicle mural de Breda, un dels més importants d’època noucentista a Catalunya. "No n'hi ha gaires d'aquestes característiques al país, és una troballa capital per a l'art català", ha declarat el director del Museu.

El programa iconogràfic del baptisteri de Breda recull diferents escenes de l’Antic i el Nou Testament com “El pecat original”, “La presentació de Jesús al temple” o “Jesús i la samaritana”. L’escena principal, que ocupa el mur frontal de la capella, està dedicat al “Baptisme de Jesús” amb la representació de Joan batejant Jesús al riu Jordà. Segons ha explicat Castanyer, el Museu Aragay de Breda encara conserva els esbossos i les fotografies abans de patir l'incendi, que mostren l'aspecte original de la pintura. "Malgrat tot s'ha conservat molt bé", assegura.

Avui s'ha descobert el baptisteri de l'església de Breda, obra de l'artista noucentista Josep Aragay, deixant a la vista les pintures originals de 1925. Havien quedat deteriorades durant la guerra i es van cobrir amb unes obres dels anys 60 del mateix autor, de menor qualitat pic.twitter.com/A9vk5HrDIn — Andreu Pujol (@Apujolmas) June 30, 2025

El regidor de cultura de Breda, Andreu Pujol, ha celebrat la recuperació d'aquestes pintures, que portaven dècades ocultes. "Un cop retirades les fulloles amb les pintures dels seixanta es procedirà a analitzar l'estat de les pintures originals i es realitzarà un estudi per la seva restauració", ha expressat a través de les xarxes socials.

Una pintura impagada

Segons ha pogut saber NacióBaixMontseny, la pintura que s'ha descobert a l'església de Breda mai es va arribar a pagar. L'arxiu del museu conserva la correspondència de l'artista i, en una de les cartes, es fa patent que l'església de Breda no li va retribuir mai l'obra a Josep Aragay. "La va acabar fent de manera gratuïta", explica el director del Museu. No obstant això, Aragay era una persona de conviccions religioses i catalanistes i va acabar per acceptar-ho.