La Big Band de Granollers omple els jardins del Palau Robert per retre homenatge a Núria Feliu

El repertori de Núria Feliu ha estat el protagonista del concert que ha acollit el Palau Robert aquest diumenge al migdia. La Big Band de Granollers ha homenatjat una de les grans veus de la música catalana i ha interpretat temes com 'Ja us he reconegut' o 'La millor orquestra'. El concert ha reunit 500 persones, el màxim d'aforament permès als jardins del Palau Robert, i hi han assistit alguns dels familiars de l'artista. La banda granollerina ha actuat acompanyada de les cantants Laura Simó, Paula Barranco i Mireia Feliu -neboda de Núria Feliu-. El concert ha reivindicat Feliu com una artista "global". "No només era cantant, sinó una dona valenta i independent, compromesa amb els drets i la llengua catalana", ha dit Mireia Feliu.

Sota un sol radiant, la Big Band de Granollers dirigida per Sergi Vergés ha repassat durant poc més d'una hora alguns dels temes més emblemàtics de l'artista de Sants. 'Jazz i samba', 'La flor de París' o 'Anirem tots cap al cel' són algunes de les cançons que han interpretat. 'Veniu-hi tots!' ha posat el punt final.

El concert ha format part de les activitats complementàries a l'exposició 'Núria Feliu al Palau (Robert)'. En el marc de la mostra hi ha previst un altre concert el 19 de maig, ideat per Andreu Rami i que comptarà amb la intervenció de diversos artistes aixoplugats pel lema 'Feliu icònica'. El format serà el mateix que el d'aquest diumenge, gratuït al jardí i d'accés lliure fins a completar l'aforament de 500 persones. En homenatge a Feliu també hi ha previst un concert especial al Palau de la Música el dia 15 de maig.