El 14è Cicle de Jazz de L’Ametlla del Vallès aposta presentacions de nous treballs

La casa modernista de Villa Lola ha estat l'escenari, aquest dimarts, de la presentació de la catorzena edició del seu Cicle de Jazz de l'Ametlla del Vallès, que se celebrarà els caps de setmana del mes de juny. Fidels a la seva filosofia des de la primera edició, un any més, el Cicle de Jazz de l’Ametlla del Vallès continua apostant per programar música als entorns patrimonials arquitectònics i naturals del municipi.

En aquesta edició, seguint una de les característiques del festival, els cinc concerts que conformen el cartell d’aquesta edició porten nous treballs publicats que giren pels principals cicles i festivals del gènere. El diumenge 1 de juny a les 20 als Jardins de Millet Park, Momi Maiga serà l’encarregat de donar el tret de sortida d’aquesta edició. Després de l’èxit aclaparador del seu àlbum debut, NIO (2022), que l’ha portat a oferir més de 70 concerts a Catalunya, França, Bèlgica, els Països Baixos, Alemanya, Suïssa, Noruega i Itàlia, Momi Maiga vindrà a presentar el seu segon treball discogràfic: Kairo (2024).

El dissabte 7 de juny a les 20 a la Plaça Can Viver, Marc Miralta, un dels referents del flamenc jazz del país, presentarà el seu nou projecte Flamenco Vibes. Amb la peculiar sonoritat del vibràfon i acompanyat per Manel Fortià (contrabaix), Pau Figueres (guitarra espanyola), Arnau Figueres (bateria), adaptaran temes de Paco de Lucía, estàndards de jazz, temes originals i improvisacions obertes per experimentar amb les complexes harmonies del flamenc jazz i les endimoniades melodies de la guitarra flamenca.

Una setmana més tard, el dissabte 14 de juny a les 20 a Can Draper, Marco Mezquida i Juan Gómez “Chicuelo” tornaran al Cicle de Jazz de l’Ametlla del Vallès. Marco Mezquida i Juan Gómez Chicuelo reafirmen la seva comunió artística amb Del alma, el seu tercer disc creat a quatre mans, tancant una trilogia de música nova i lliure, fruit de la forta connexió espiritual i musical entre ambdós intèrprets i creadors. Els dos músics, al costat del percussionista Paco de Mode, convidaran a un viatge per temes que atrapen sons jazzístics, flamencs, del pop, clàssics i folklòrics.

L’any passat, el Cicle de Jazz de l’Ametlla del Vallès va estrenar un nou escenari, amb bona acollida, el Santuari del Puigraciós, a la porta dels Cingles de Bertí que ofereix una vista panoràmica del Vallès inigualable. Enguany, es tornarà a apostar per aquest espai amb la presentació de Sincretisme, el segon treball de la compositora i trombonista, Alba Pujals. Serà el dissabte 21 de juny a les 20. Apologia, el seu primer àlbum va ser una declaració d’intencions: un homenatge als estils compositius i als gèneres que han definit la seva trajectòria, tant acadèmica com personal.

El concert de cloenda d’aquesta catorzena edició serà el dissabte 28 de juny a les 20 a la masia de Can Plantada amb Tracy Sirés Neal que vindrà a presentar oficialment, Peace and Gold, el seu segon àlbum després de Haiku Love. Amb set cançons que fusionen folk i pop, aquest treball transforma el dol i el creixement en una experiència lluminosa i esperançadora. La producció de Guillem Callejón, amb guitarres i pedal steel, i la percussió d’Antonio Sánchez, plena de detalls i textures, creen un ambient màgic.