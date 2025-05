Desaparegut un home de 50 anys a les Franqueses del Vallès

Els Mossos d’Esquadra han emès una alerta per la desaparició d’en Jorge, un home de 50 anys que va ser vist per darrera vegada el passat dissabte 4 de maig a les Franqueses del Vallès. La policia catalana ha activat un dispositiu de recerca i sol·licita l’ajuda de la ciutadania per localitzar-lo com més aviat millor.

Segons han informat fonts policials, en Jorge fa 1,84 metres d’alçada, és de constitució prima, té el cabell castany i curt, i presenta una cicatriu visible a la galta. En el moment de la seva desaparició duia una jaqueta verda, uns texans blaus i unes vambes vermelles. A més, necessita medicació, fet que fa especialment urgent la seva localització.

Els Mossos han difós la seva imatge a través de les xarxes socials i insten qualsevol persona que pugui aportar informació a posar-se en contacte a través del 112 o amb la comissaria més propera.