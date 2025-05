Comissen set cadells a Mollet que venien de Moldàvia en condicions precàries

Els Mossos de la Unitat Regional de Medi Ambient de la Metropolitana Nord han denunciat dos homes d’acord amb la llei de benestar animal als serveis territorials del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.

El 24 d’abril una patrulla de l’Àrea Regional de Trànsit va detectar un autocar circulant per l’AP-7 que presentava diverses irregularitats segons la legislació de transport terrestre. Per aquests motius van denunciar aquestes irregularitats i van traslladar l’autobús fins a l’N-152 a l’altura de Mollet del Vallès on van immobilitzar-lo. En escorcollar-lo van localitzar 7 cadells, motiu pel qual van activar la Unitat Regional de Medi Ambient.

Un cop al lloc, els agents van corroborar que es tractaven de quatre cadells de Caniche i 3 de Yorkshire que viatjaven en tres gàbies de transport. Els gossos presentaven unes condicions tant higièniques com sanitàries i tres de benestar molt deficitàries. No complien les condicions d’espai, ventilació, humitat, temperatura ni llum, motiu pel qual, i gràcies a la col·laboració de la Policia Local de Mollet del Vallès, van activar una protectora d’animals que se’n va fer càrrec.

El responsable dels gossos els portava en un autocar que feia el trajecte Moldàvia – Madrid, i els havia de lliurar a un intermediari, a Mollet del Vallès, que no disposava de nucli zoològic ni de llicència d’activitats. Aquests dos homes van ser denunciats d’acord amb la llei de benestar animal.