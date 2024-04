Les obres de l'entorn del riu Congost de Granollers començaran les properes setmanes

En les pròximes setmanes començaran les obres d'adequació de l'entorn del riu Congost, a Granollers, eix de la transformació verda de la ciutat. El projecte de renaturalització del Congost s’iniciarà al passeig Fluvial, al riu i al parc del Congost, seguirà per l'interior del riu del Congost i finalment arribarà als barris Primer de Maig i Instituts, i a l'eix verd urbà a través dels carrers Tres Torres i Emili Botey. Aquestes actuacions, que acabaran a la tardor de 2025, permetran disposar d’un espai connectat i més saludable, on es prioritzarà la mobilitat a peu i en bicicleta.

Aquesta setmana s’ha fet la sessió informativa, una trobada que ha suposat també, el tret de sortida del procés participatiu obert a tota la ciutadania sobre la transformació verda de la ciutat. A través d'aquest procés es busca que la ciutadania participi en com acabarà sent aquest eix verd a Granollers. Hi haurà, doncs, diversos punts fixos i itinerants on es podrà conèixer el projecte.

Paral·lelament, s'ha obert un espai de participació del projecte, que ofereix la possibilitat de respondre les enquestes relacionades amb les actuacions, seguir els resultats de les sessions presencials i fer propostes.

La pàgina web Connecta Natura ofereix tota la informació relativa a les actuacions del projecte i permet fer un seguiment de l'evolució de les obres, així com obtenir la informació relativa al procés participatiu.



Punts fixos d'informació

Es podrà demanar informació en qualsvol moment a la Biblioteca Can Pedrals, la Biblioteca Roca Umbert, Can Jonch - Centre de cultura per la pau, el Centre Cívic Can Bassa, el Centre Cívic Can Gili, el Centre Cívic Jaume Oller, el Centre Cívic Palou, el Centre Cívic Nord, l'Espai Actiu de la Gent Gran, GRA - Equipament Juvenil i OAC - Oficina d’Atenció a la Ciutadania.

Punts d'informació itinerant

12 d'abril de 2024. Barri Sota el Camí Ral

Pl. de les Hortes

De 17.30 a 19.30 h

15 d'abril de 2024. Barri de Ponent

C. de Rafael Casanova, 44

De 17.30 a 19.30 h

18 d'abril de 2024. Barri de Sota el Camí Ral

C. de Pius XII, 9 - Camp Municipal de Futbol de Primer de Maig

De 17.30 a 19.30 h

23 d'abril de 2024. Fira de Sant Jordi

C. de Josep Anselm Clavé, 4

De 17.30 a 19.30 h

29 d'abril de 2024. Barri de Can Mònic

Pl. de Can Mònic

De 17.30 a 19.30 h

10, 11 i 12 de maig de 2024. Fira de l’Ascensió

Recinte Firal. C. Londres, 1

De 10.00 a 20.00 h

13 de maig de 2024. Barri del Lledoner

Pl. de Jaume I El Conqueridor

De 17.30 a 19.30 h

16 de maig de 2024. Barri de Granollers Nord

C. de Bertran de Seva, 1

De 17.30 a 19.30 h

21 de maig de 2024. Barri de Joan Prim Centre i barri de l’Hostal

Pl. de Jacint Verdaguer

De 17.30 a 19.30 h

23 de maig de 2024. Barri de Sant Miquel

Pl. de Josep Serrat i Bonastre

De 17.30 a 19.30 h

27 de maig de 2024. Barri de la Font Verda

Pl. de la Font Verda

De 17.30 a 19.30 h

30 de maig de 2024. Barri del Congost

Pl. de la Llibertat

De 17.30 a 19.30 h