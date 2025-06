L’escola Anselm Clavé de Mollet, obligada a tancar

L'escola Anselm Clavé de Mollet del Vallès haurà de tancar portes el curs vinent després que la titularitat del centre i la propietat de l'edifici no hagin pogut arribar a un acord per mantenir l'activitat a l'espai actual.

El Departament d'Educació ha informat a l’ACN que s'han fet diversos intents de negociació i que la setmana passada es van trencar les converses entre les dues parts. Així, han indicat que dimarts passat els responsables del centre van comunicar la notícia a la conselleria, al claustre i a les famílies.

Tant Educació com l'Ajuntament han lamentat la decisió i el "tràngol" que suposa per als afectats. Així, s'han posat a la seva disposició i han anunciat que exploraran "totes les opcions possibles de manera immediata". Entre d’altres, l’Ajuntament de Mollet s’ha ofert a realitzar una mediació amb la propietat, la qual encara no s’ha arribat a produir.

En paral·lel, Inspecció Educativa i el programa de suport a l'alumnat 'Benestar per estar bé (BxB)' es desplaçaran al municipi per orientar les famílies que ho necessitin. La conselleria ha deixat clar a l’alumnat i les famílies que el Servei Educatiu de Catalunya disposa d’oferta de places suficients al municipi per escolaritzar-les.