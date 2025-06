Renfe ofereix unes 2.900 places de bus durant el tall ferroviari entre Montcada i Reixac i Granollers

Les obres a la infraestructura que Adif està duent a terme al voltant de l'estació multimodal de la Llagosta, al Vallès Oriental, comportaran afectacions entre Montcada i Reixac i Granollers. La interrupció de la circulació ferroviària en aquest tram de la línia R2 es produirà durant tres caps de setmana no consecutius a partir del 14 de juny.

Per aquest motiu, Renfe habilitarà un servei de bus amb unes 2.900 places. Els trens de les línies R2, R2 nord i R2 sud iniciaran o finalitzaran el seu recorregut a l'estació de Sant Andreu els dies 14-15 i 28-29 de juny, de 23:15 hores del dissabte a les 6:15 hores del diumenge, i els dies i 19-20 de juliol, de 22:50 hores del dissabte a les 7:30 hores del diumenge.

Per garantir la mobilitat dels viatgers, s'habilitarà aquest el pla alternatiu de transport per carretera amb el servei de bus. Mentre s'ofereix el servei per carretera en les franges esmentades entre Barcelona Sant Andreu i Granollers Centre, no hi haurà servei ferroviari entre Vilanova / Aeroport i Barcelona Sant Andreu, així com entre Granollers Centre i Maçanet Massanes.