Arriba l'òpera a Llinars amb el concert «Europa lírica a dues veus»

La Sala Tallers del Teatre Auditori de Llinars del Vallès acollirà el concert "Europa lírica a dues veus" aquest divendres 6 de juny a les 19:30 hores. Es tracta d'una proposta que combina lied, un tipus de composició breu en alemany per a veu i piano, i òpera. El concert que forma part de la temporada 2024-2025 de Concerts al Baix Montseny, organitzada per l'Associació Popular de Concerts i les Joventuts Musicals del Baix Montseny.

El concert anirà a càrrec de tres joves figures del panorama clàssic català: Ariadna Moraleda (soprano), Marta Roca (mezzosoprano) i Georgina Masanés (pianista), que oferiran un repertori exigent i variat dividit en dues parts. La primera se centrarà en el lied europeu, amb obres de Mendelssohn, Dvořák, Paladilhe i Délibes, i inclourà també tres cançons inèdites del compositor català Joan Lluís Moraleda, pare de la soprano Ariadna Moraleda. La segona part estarà dedicada a grans passatges operístics de Mozart, Donizetti, Saint-Saëns, Bizet i d’altres.

Sota el títol Duos romàntics, la primera secció del concert inclourà una selecció de duets i àries que exploraran la riquesa lírica de la tradició europea del segle XIX, amb peces com Herbstlied i Volkslied de Mendelssohn, Das Vöglein i Der Ring de Dvořák, o Les trois oiseaux de Délibes. Dins aquest apartat, destaca també la interpretació de les peces Altafulla, Nit de Nadal i Glossa, signades per Joan Lluís Moraleda.

La segona part, sota l’epígraf Passatges operístics, portarà a l’escenari àries i duets d’òperes cèlebres com Carmen, Così fan tutte, L’elisir d’amore, Samson et Dalila o Les Contes d’Hoffmann, amb una selecció on es farà patent la complicitat vocal de les dues intèrprets.

El trio format per Moraleda, Roca i Masanés ha actuat amb èxit en escenaris com el Teatro Calderón de Valladolid, el Teatre Tarragona, el Festival de Música de Cambra Ciutat de Vinaròs o el Festival de Música de Menorca. Aquest concert consolida la seva trajectòria com una de les propostes emergents més destacades de la nova generació de la música clàssica catalana.