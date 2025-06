El Baix Montseny es connecta amb la Catalunya Nord: «La identitat no hi entén de falses fronteres»

Sant Hilari Sacalm i Arbúcies participen des de fa quatre anys a les trobades de "Municipis catalans sense fronteres", que apleguen pobles de la Catalunya Nord i de la Catalunya Sud. En aquestes reunions, que se celebren una vegada a l'any, hi participen els alcaldes i regidors dels municipis involucrats per establir lligams i projectes conjunts que sobrepassin les fronteres administratives de l'estat espanyol i francès amb l'objectiu de mantenir viva la flama dels Països Catalans.

La idea d'aquestes trobades va néixer d'una entitat cultural, els Angelets de la Terra, que aplega músics i cantautors compromesos amb la cultura catalana a la Catalunya Nord. Aquesta iniciativa pren especialment sentit després de l'ofensiva de l'estat francès contra l'escola Bressola, que no rep suport del Departament dels Pirineus Orientals ni la Regió d'Occitània i es troba en greus dificultats econòmiques. Una situació paradoxal que contrasta amb l'augment de la demanda de places que han detectat els darrers anys els centres nord-catalans.

A finals del mes de maig, es va celebrar una trobada a Campllong, al gironès, on van participar seixanta de pobles i ciutats catalanes de les dues bandes de la frontera. En aquestes trobades s'utilitza el català com a llengua comuna i s'articulen en petits debats, reunions curtes ("speed meeting") i taules rodones entre representants on s'intercanvien idees per desenvolupar vincles.

✔ 66 ajuntaments de Catalunya Nord i Sud participen en les Trobades sense fronteres de municipis catalans.

✔ 10 comarques representades: Alt Empordà, Baix Empordà, Capcir, Cerdanya, Conflent, Garrotxa, Rosselló, Selva, Vallespir, Gironès.

L'alcalde de Sant Hilari, Jordi Rotllant, hi va ser present i destaca la importància d'aquestes reunions per fomentar el català i reforçar connexions culturals. Des de l'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm consideren que a banda de les donacions econòmiques que han fet per a la Bressola, cal que les trobades vagin més enllà de les institucions. "T'adones de la necessitat de fer projectes reals de país comú que no quedin només en voluntat, sinó que es traslladi aquesta germanor a la ciutadania", ha expressat Rotllant.

Una imatge de la primera trobada de Municipis Catalans Sense Fronteres.

Cedida

Tant és així que les reunions ja han donat els primers fruits i ja s'han establert col·laboracions amb els compatriotes de la Catalunya Nord. Segons han avançat, els geganters de Sant Hilari portaran els gegants de la vila, Bernat de Gurb, Blanca d'Olvan i el General Moragues a Tuïr, on participaran en una trobada gegantera el mes de juliol.

D'altra banda, el 12 de juliol, Sant Hilari acollirà la xerrada "Parlem de la Bressola, les escoles catalanes a la Catalunya Nord parlem en català" a càrrec del vicepresident d'amics de la Bressola, Aleix Andreu. Per accedir-hi es farà pagar una entrada benèfica que es destinarà íntegrament a donar suport a les escoles nord-catalanes.

Tot seguit, el 15 de juliol la Font del Pic hi haurà un acte de recaptació de fons per a la Bressola, que comparà amb diverses activitats culturals i un concert del cantautor Julien Leone, que forma part dels Angelets de la Terra i que va participar en el programa Eufòria de TV3. "En sembla especialment interessant comptar amb Julien per aquest acte, havia estat alumne de la Bressola i està molt conscienciat amb la causa", explica Rotllant.

A banda dels projectes culturals per reivindicar el patrimoni comú i reforçar la identitat i la solidaritat entre els catalans, les trobades promouen intercanvis econòmics comuns per estimular les oportunitats comercials, el turisme i la innovació. En aquest àmbit, Sant Hilari està organitzant un intercanvi on participarà el casal de jubilats de la vila, que visitaran Pesillà de la Ribera, a la Catalunya Nord. "Després, està previst que els jubilats de Pesillà vinguin a visitar Sant Hilari", afirma Rotllant. La col·laboració entre municipis, asseguren, cada vegada és més fluida i ja es coneixen amb molts dels representants que hi participen. "Creiem que cal trobar punts en comú, de mica en mica, coses que ens uneixin i que puguem compartir", explica l'alcalde de Sant Hilari.

Esborrar les fronteres que ens han imposat

L'alcalde d'Arbúcies, Pere Garriga, ha anat a totes les trobades, però no va poder participar en la d'enguany. Així i tot, reitera el compromís d'Arbúcies amb el projecte i la unitat dels Països Catalans. "Si ens creiem que som una nació, hem de ser capaços d'esborrar les fronteres que ens han imposat les administracions alienes", afirma Garriga.

Des del seu punt de vista, aquestes reunions són clau per esborrar el marc mental dels estats espanyol i francès i normalitzar les relacions de manera “agermanada” amb els municipis de la "Catalunya del Nord". "La identitat no hi entén de falses fronteres i això és el que reivindiquem", assegura l'alcalde d'Arbúcies.

En aquesta línia l'alcalde d'Arbúcies ha explicat a NacióBaixMontseny que s'està treballant en diverses iniciatives per connectar el poble amb la "Catalunya del Nord". "Estem treballant en accions concretes per incidir en les activitats i entitats que compartim", afirma. Es tractaria de col·laboracions que van des de trobades geganteres o la participació de la cobla l'Arbucienca en ballades de sardanes, fins a intercanvis escolars que podrien involucrar l'escola doctor Carulla i l'Institut Montsoriu d'Arbúcies. "Seran intercanvis no forçats, lògics i absolutament naturals", ha assegurat.

Des d'Angelets de la Terra es consideren especialment interessants els intercanvis escolars, sobretot, per al foment del català. "Donen un sentit més profund a l'aprenentatge del català, que esdevé així una llengua europea i no només local", expressen. En aquesta línia afirmen que, a més, permet compartir experiències d'aprenentatge i recursos als centres educatius.