GuillaGo: Així serà la targeta de comerç local de Sant Hilari

Sant Hilari Sacalm ha anunciat la creació de la targeta GuillaGo, una iniciativa que vol dinamitzar el comerç local entre els joves hilariencs d’entre 16 i 35 anys. El projecte es presentarà oficialment el pròxim dijous 5 de juny a les 20 hores a la Sala Noble del municipi. La idea ha estat promoguda per la Regidoria de Promoció Econòmica i té com a objectiu incentivar el consum als establiments del poble i reforçar el vincle dels joves amb el teixit comercial local.

Els usuaris podran descarregar-se la targeta al mòbil i acumular punts cada vegada que comprin en un establiment que formi part del projecte. Per cada euro gastat, s'obtindran deu punts, que es podran bescanviar per descomptes o regals. A més, també es podran obtenir kits de Festa Major, entrades per activitats esportives, culturals o lúdiques, i accés gratuït a la piscina municipal.

De moment, segons ha informat l'Ajuntament de Sant Hilari, la targeta GuillaGo ja té més de quaranta negocis inscrits. Així doncs, hi haurà una gran varietat de productes i establiments de tota classe on es podran aplicar els avantatges d'aquesta eina. Amb aquesta acció, l’Ajuntament vol oferir una eina atractiva i útil per al jovent, que reforci la viabilitat del comerç hilarienc i de proximitat. La targeta també fomentarà l'esperit comunitari de la vila, no només per les interaccions socials al comerç, sinó també per la participació que impliquen els premis en festes locals i establiments municipals.