Més crisi climàtica, més Impacte

Aquesta setmana hem sabut que ja acumulem deu mesos consecutius amb rècord de temperatura global. A més, malgrat que el Niño es comença a afeblir, els oceans mai havien estat tan escalfats com ara. El Tribunal Europeu dels Drets Humans, per la seva banda, ha condemnat per primera vegada un estat per inacció climàtica. Barcelona acull la Conferència de la Dècada dels Oceans. I els embassaments, malgrat continuar a l'UCI, respiren: en cinc setmanes han guanyat les reserves equivalents al consum de tres mesos.



Aquesta setmana no ha estat una excepció. La crisi climàtica és una realitat que ens acompanyarà les pròximes dècades. I a Nació vam decidir que s'havia de convertir en un dels nostres focus temàtics . L'1 de desembre del 2022 va néixer Impacte, el vertical de clima del diari. Ara, coincidint amb un canvi de pell i de plataforma, ha guanyat personalitat i ha estrenat disseny específic.

En aquesta nova etapa, Impacte s'estructura en cinc grans àmbits temàtics:

Terra. Les dades i la recerca sobre canvi climàtic, la biodiversitat, l'estat de mars i oceans, meteorologia i sequera, el sector primari així com la gestió forestal i els incendis. Energia. El desplegament de l'eòlica, la solar fotovoltaica, la hidroelèctrica (reversible), el biogàs i la biomassa així com la resta d'energies renovables. El principi de la fi dels combustibles fòssils, l'intent de fer renéixer l'energia nuclear i el futur de l'hidrogen. Acció. Les polítiques per afrontar la crisi climàtica. Des dels convenis internacionals i les cimeres COP a les institucions del nostre país. De les mobilitzacions populars a la reflexió i l'anàlisi sobre sostenibilitat. Ciutats. El futur serà urbà o no serà. La mobilitat (sostenible), la reflexió sobre l'urbanisme que ve, l'adaptació a l'escalfament global, la gestió dels residus i de l'aigua en un context de sequera. Estil de vida. Consells i trucs per una vida més sostenible: consum, alimentació, llar, moda i mobilitat sostenible així com recomanacions culturals.

Al llarg dels darrers mesos, Impacte ha vist com creixia la influència i l'audiència -fins a 165.000 usuaris únics i quasi 240.000 pàgines mensuals-. També aquest butlletí ha passat dels pocs centenars de subscriptors a fregar els 3.000. I en les properes setmanes anirem presentant novetats per anar bastint la comunitat.



És de ben nascut ser agraït, que diu el refrany. I que Impacte hagi arribat fins aquí és fruit de l'esforç de molta gent. Però hem d'anar més enllà i compto amb tots vosaltres. A més crisi climàtica, més Impacte.

Un autèntic punt d'inflexió

No és una exageració: el 9 d'abril del 2024 serà un abans i un després en justícia climàtica. El TEDH va condemnar Suïssa per inacció climàtica. Les KlimaSeniorinnen (en alemany, dones grans per al clima) són les heroïnes d'un procés que tindrà conseqüències per a tots els estats: no lluitar de manera efectiva contra l'escalfament global suposa violar els drets humans.



Els experts que he consultat m'expliquen que és una sentència crucial per ser pionera, clarificadora i molt explícita.

🗣 Pau de Vílchez, professor de Dret Internacional Públic a la Universitat de les Illes Balears. "La sentència deixa claríssim que tots els estats europeus tenen l'obligació de lluitar contra el canvi climàtic".



🗣 Didac Amat: doctorand en Dret Internacional del Canvi Climàtic i professor de Desenvolupament Sostenible a la UPF: "La sentència és d'obligat compliment i obre la porta a impugnar projectes o plans poc ambiciosos climàticament als tribunals estatals".

Aquesta setmana també és important... Les 10 novetats de la futura llei catalana de residus: roba de segona mà a les grans superfícies, la possibilitat de retornar els envasos o la prohibició de tòxics a bolquers i productes menstruals .

a les grans superfícies, la possibilitat de retornar els envasos o la prohibició de tòxics a bolquers i . Deu mesos seguits amb rècords de temperatura planetaris: el març la Terra es va situar +1,68 ºC respecte a l'era preindustrial.

respecte a l'era preindustrial. Quan el foc serveix per recuperar pastures al Pirineu: Acció Climàtica fa una crema controlada a Sort en una zona on havien proliferat arbustos en detriment a l'herba.

La volta al món en quatre notícies

🙏 Gràcies per llegir-me! Ens retrobem la setmana vinent!