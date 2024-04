Així s'ha omplert l'embassament de Sau en un mes

Els embassaments continuen guanyant reserves. Aquest dijous el sistema Ter-Llobregat se situa en quasi 114 hm3 -18,6%-. Són 23 hm3 més que el 7 de març, un volum equivalent al consum de tres mesos. Tot plegat ha permès certificar que aquest estiu no hi haurà més restriccions i que es descarta l'arribada de vaixells amb aigua potable.

Sau és el termòmetre de la sequera per excel·lència a Catalunya. També ha exemplificat aquesta recuperació transitòria dels pantans de les conques internes. En aquest sentit, ha passat d'acostar-se a l'1% de capacitat a fregar aquest dijous el 8%. Les reserves de l'embassament osonenc han crescut quasi 11 hm3, quasi la meitat que el conjunt del sistema Ter-Llobregat.

L'antic molí, pràcticament cobert

Just abans de l'episodi de pluja i neu del 8 i 9 de març, Sau es va acostar a l'1% i va arribar a emergir la part superior del vell pont medieval de Sant Romà. Tanmateix, va ser un vist i no vist.

Al cap de molt pocs dies, la reducció del cabal de sortida cap a Susqueda i les precipitacions van tornar a tapar la infraestructura. El creixement sostingut de l'aigua envasada aquestes setmanes ha permès que també s'hagi anat cobrint el complex format pel molí i la central hidroelèctrica.

Ho mostren aquestes imatges del fotògraf Emili Vilamala. El 2 de març es veia quasi tot el molí, mentre que la mateixa imatge -presa el 9 d'abril- tot just emergia el merlet de la torre d'aquest edifici singular projectat per l'enginyer Teodoro de Mas. Es tractava d'un propietari rural de Vic i polític carlí que el 1904 va tirar endavant una minicentral per portar l'electricitat a la capital d'Osona.

Susqueda es manté estable

El Ter té un sistema d'embassaments format per Sau i Susqueda. Sovint, la baixada d'un dels dos embassaments es compensa amb la pujada de l'altre. Per exemple, tant a la primavera del 2023 com aquest hivern, es va buidar Sau per concentrar l'aigua a Susqueda.

La tendència d'aquest març no està seguint aquest patró. Les precipitacions i el desgel estan permetent l'increment del pantà osonenc sense afectar Susqueda. En aquest sentit, s'ha mantingut molt estable entorn del 21% i, fins i tot, aquests darrers dies ha pogut recuperar el llindar dels 50 hm3.

Evolució dels embassaments de les conques internes (2020-2024)

Aquests dos embassaments es complementen amb un petit pantà aigües avall anomenat el Pasteral, punt des d'on es capta l'aigua que es transvasa cap a la regió metropolitana de Barcelona -amb una canonada fins a la potabilitzadora de Cardedeu- i des d'on es regula el cabal ecològic per al curs baix del Ter.

Precisament, Acció Climàtica ha anunciat aquesta setmana que les pluges del març han evitat aplicar la reducció extrema -600 l/s- prevista en la declaració d'emergència per sequera. De moment, s'ha mantingut en 1.000, un fet que no ha evitat que la Fiscalia hagi obert diligències d'investigació contra el director de l'ACA arran de la querella d'Ecologistes de Catalunya.