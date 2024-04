Les pluges han evitat la reducció extrema dels cabals ecològics

Les últimes pluges han suposat una treva per als embassaments -el sistema Ter-Llobregat ha passat de 90,7 a 113 hm3 en un mes-, però també per als rius. En aquest sentit, la millora del sistema Ter-Llobregat ha evitat que la Generalitat apliqués del tot la reducció dels cabals ecològics. Malgrat això, el fiscal de medi ambient ja ha obert diligències d'investigació contra el director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

No s'ha arribat al cabal d'emergència

La Generalitat no reduirà a curt termini el cabal d'emergència del Ter a 600 litres per segon (l/s) arran de les pluges i les nevades dels darrers dies. De fet, d'ençà que al febrer el Govern va decretar l'emergència per sequera no s'ha arribat mai a aquest topall, perquè l'aigua que es desembassa s'ha anat reduint esgraonadament i actualment se n'alliberen 1.000 l/s. Es tracta del cabal que hi ha aigües avall del Pasteral, el petit embassament on es capta l'aigua per transvasar-la cap a Barcelona

En paral·lel, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ja ha dut a terme 40 avingudes puntuals -hidropuntes- entre el Ter i la Muga. Aquestes operacions es fan dos cops per setmana durant sis hores. La secretària d'Acció Climàtica, Anna Barnadas, subratlla que s'han intensificat els controls als punts on els rius pateixen més per evitar "danys irreversibles" a l'ecosistema.

Amb l'entrada a fase d'emergència del sistema Ter-Llobregat arran de la sequera, la Generalitat va acordar reduir el cabal del riu als 600 l/s. Una decisió que no només va indignar els ecologistes -diumenge hi va haver una manifestació a Girona-, sinó que va provocar una denúncia a la Fiscalia contra Samuel Reyes, director de l'ACA. Aquest mateix dimarts, la federació Ecologistes de Catalunya ha anunciat que el fiscal de medi ambient ha iniciat diligències d'investigació penal.

No es preveu arribar al límit

De moment, però, no s'ha arribat fins a aquest límit perquè la disminució no va ser de cop, sinó que es va acordar fer-la de manera esgraonada. En una primera fase, el cabal del Ter es va reduir a 1.400 l/s. Més endavant, va passar a ser de 1.000 l/s i, a partir d'aquí, no s'ha anat més enllà ni tampoc està previst fer-ho a curt termini.

La secretària d'Acció Climàtica, Anna Barnadas, ha explicat que ho descarten perquè els embassaments han millorat lleugerament les reserves. Actualment, el de Susqueda està al 21,38% i el de Sau, al 7,43%. "A més de l'aigua de la pluja els pantans també s'alimenten del desglaç de la neu; en els darrers dies han anat rebent aportacions d'aigua, i mentre això passi i mantinguin una certa estabilitat, no passarem al pròxim grau", ha afirmat.

Evolució de reserves del sistema Ter-Llobregat (2020-2024)

Pel que fa a l'Alt Empordà, en el cas de la Muga -aquí, la conca ja està en emergència 2- la situació també és similar. Dels tres graons en què es va fixar el seu cabal d'emergència (passant dels 100 als 40 l/s) de moment s'està en la segona fase. Aquí, en concret, se n'alliberen 70 l/s des del pantà de Boadella, que es troba actualment a l'11,8% de la seva capacitat.