Deu mesos seguits amb rècords de temperatura planetaris

Tenth month in a row: el planeta ja acumula deu mesos consecutius batent rècords globals de temperatura. Una situació que va començar el juny del 2023 i que es va mantenir aquest març. Ara mateix, pocs dubtes que la Terra encadenarà un any seguit de valors extrems.

Superant el març del 2016

Fins ara, el març més càlid datava del 2016, amb l'anterior Niño. Ara, amb l'actual, la temperatura mitjana del planeta ha estat de 14,14 ºC, fins a 1,68 graus més càlid que el període preindustrial. Així ha estat el març 2024, segons les dades del servei de canvi climàtic del projecte europeu Copernicus.

Temperatura mitjana de 14,14 ºC, +0,10 graus per sobre del març de 2016.

Temperatura +0,73 ºC per sobre la mitjana 1991-2020 i +1,68 ºC respecte a l'era preindustrial (1850-1900).

Anomalia mensual de la Terra respecte a l'era preindustrial (1940-2024)

La Terra porta des del juliol passat superant cada mes el llindar dels 1,5 ºC, que marca l'Acord de París. Això ha provocat que el darrer any natural la temperatura mitjana se situï +1,58 ºC respecte a la mitjana preindustrial.

Evolució de la temperatura global diària (1940-2024)

Temperatures disparades a Europa

Si el conjunt del planeta el març va ser 0,73 graus per sobre el període 1991-2020 -amb un clima ja escalfat-, a Europa la temperatura mensual s'ha disparat fins a 2,12 per sobre de la mitjana. Tot i això, per només dues centèsimes de grau, no es va batre el rècord del 2014. Especialment disparades van ser els registres a les regions central i oriental

Fora d'Europa, segons Copernicus, les temperatures van ser més per sobre de la mitjana a l'est d'Amèrica del Nord, Groenlàndia, l'est de Rússia, Amèrica Central, parts d'Amèrica del Sud, moltes parts d'Àfrica, el sud d'Austràlia i parts de l'Antàrtida, amb valor molt per sobre dels habituals.

El Niño es debilita, els oceans no es refreden

El Niño es continua debilitant al Pacífic oriental i enfila els darrers mesos actiu. Tot i això, els oceans estan lluny de refredar-se. En aquest sentit, la temperatura marina global es va situar el març en 21,07 ºC, un nou rècord absolut, just per sobre dels 21,06 ºC del febrer.

Temperatures diàries dels oceans (1979-2024)

"Aturar l'escalfament addicional requereix una ràpida reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle", insisteix Samantha Burgess, directora adjunta del servei de canvi climàtic de Copernicus.