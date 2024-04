Impacte, un punt de referència en els difícils temps de crisi climàtica

Com a periodista i llicenciat en Ciències Ambientals, vaig assumir el desembre de 2022 el comandament d'Impacte. Tornava, d'aquesta manera, als orígens de quasi 20 anys quan em vaig aproximar al periodisme a través de la cobertura de qüestions ambientals, conflictes territorials i la gestió de l'aigua.

Es tracta, però, d'una feina d'equip. Des de la redacció de Barcelona -comandada per Ferran Casas, Joan Serra i Irene Montagut, al capdavant de la taula d'Edició-, com dels companys dels mitjans locals del grup, coordinats per Anna Mira. També de l'equip Digital i de Nous Formats, liderat per Albert Salord i Gemma Cuadrado, claus en l'aposta pel vídeo i per, en les pròximes setmanes, fer créixer la secció Estil de vida, amb trucs, recomanacions i consells per ser una mica més sostenibles en el nostre dia a dia.

Impacte compta amb col·laboradors com Cristina Junyent, doctora en Biologia, i responsable de la secció “Ciència en societat”, que aborda la interrelació de les crisis climàtiques i de biodiversitat amb la nostra salut personal i com a societat. També amb Albert González Farran, periodista especialitzat en el sector primari. Puntualment, a més, hem tingut firmes de prestigi com l'ambientòleg i divulgador valencià Andreu Escrivà, entre altres.