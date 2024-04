10 novetats de la llei de residus: de roba de segona mà a les grans superfícies a poder tornar envasos

Una de les principals qüestions pendents en matèria ambiental és l'aprovació de la nova llei de residus. I la legislatura s'acabarà sense saldar aquest deute. Això sí, el conseller David Mascort ha presentat aquest divendres els grans eixos d'una nova normativa que tot just ha d'iniciar la tramitació administrativa. De fet, l'actual Govern no la podrà aprovar i en el millor dels casos no arribarà al Parlament fins d'aquí a diversos mesos -fonts del Departament d'Acció Climàtica prefereixen no posar terminis-.

El text "definitiu" inclou elements ja coneguts des de fa temps -com l'obligació d'implantar sistemes eficients de recollida selectiva-, però també novetats com la prohibició de tòxics a bolquers i productes menstruals així com l'obligatorietat de vendre roba de segona mà a les grans superfícies, com va avançar aquest dijous la Ser i El Periódico.

La nova llei de residus es fixa objectius de reducció de residus (15% l'any 2030 respecte al 2010) i també de reutilització -entre el 10 i el 85% per al 2030 segons el tipus d'envàs-. Finalment, en la línia que marca la Unió Europea, es fixa arribar al 70% de recollida selectiva el 2035, quan actualment a Catalunya no es passa del 45%. Per fer-ho realitat, fonts de l'Agència de Residus de Catalunya expliquen que l'única opció és aplicant sistemes eficients -porta a porta o contenidors intel·ligents-, malgrat que la normativa no els farà obligatoris.

Aquestes són les 10 principals novetats de la nova llei de prevenció de residus i ús eficient dels recursos: