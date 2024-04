Quan el foc serveix per recuperar pastures al Pirineu

El foc també serveix per recuperar pastures. El Departament d'Acció Climàtica, a través del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals, ha fet cremes controlades a la muntanya de Montardit de Dalt, al municipi de Sort (el Pallars Sobirà). Ho fan per evitar la proliferació d'arbustos que substitueixen l'herba dels animals i afavorir la recuperació de zones ramaderes d'alta muntanya i la prevenció d'incendis. La directora general de Gestió del Medi, Anna Sanitjas, explica que es tracta d'una mesura de suport a la ramaderia d'alta muntanya. A la petició dels ramaders d'augmentar el nombre de cremes, Sanitjas ha respost que el pla estratègic de ramaderia extensiva que aprovarà el Govern ja ho preveu.

Última crema controlada de la temporada

El Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals (GEPIF) fa cremes controlades de forma habitual amb l'objectiu de recuperar zones de pastures que s'havien perdut, preservar la diversitat biològica i disminuir el risc d'incendi forestal.

La darrera de la temporada ha estat a Montardit de Dalt, al Pallars Sobirà, en una zona de pastures que havia quedat abandonada i envaïda per la malesa. Es tracta d'una actuació a petició dels ramaders del poble que s'ha fet a una zona d'unes cinc hectàrees.

D'uns anys ençà s'han desenvolupat polítiques de prevenció d'incendis forestals que han restringit molt l'ús del foc en molts àmbits, incloses les cremes que feien els pastors. Amb les cremes controlades, Acció Climàtica dona sortida a aquesta pràctica.

Per Sanitjas és una mesura de suport a la ramaderia de muntanya, tant per la seva importància econòmica com pel manteniment d'un territori amb menys combustible de cara a dificultar hipotètics grans focs. La directora general ha destacat que aquestes cremes també afavoreixen la biodiversitat.

El Grup de Prevenció d'Incendis Forestals (GPIF) aquest any ha doblat els efectius – de 30 persones a 60- per tasques de prevenció, vigilància i primeres intervencions i amb 8 bases de sortida a tot el territori.

Les cremes es fan a l'hivern, quan les condicions meteorològiques ho permeten. Aquesta temporada s'ha cremat al Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, la Cerdanya i el Ripollès.

Reivindicació de la ramaderia

El ramader Carles Juanmartí, ha agraït la tasca de l'administració, però ha demanat que es puguin fer cremes controlades cada any i no hagin d'esperar llargues temporades entre una crema i una altra. Per Juanmartí cada cop serà "més costós i més perillós" fer cremes si no se'n fan periòdicament. El ramader ha recordat que el foc és "una eina" que ben gestionada no ha de fer por.