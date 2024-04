La Unesco demana incorporar la protecció dels oceans en els currículums educatius

La directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, ha inaugurat la Conferència del Decenni de l'Oceà amb una crida a incorporar la protecció dels oceans en l’educació i garantir que la preservació dels ecosistemes marins sigui una realitat “en la pràctica i no en la teoria”. "Hem d'ampliar els esforços per fomentar la consciència sobre els oceans i necessitem reforçar l'educació sobre aquests perquè tenim un llarg camí per recórrer: menys d'un de cada dos currículums escolars mencionen la protecció oceànica", ha afirmat en la inauguració. Alhora, l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat que la ciutat es presentarà com a candidata per acollir un centre col·laborador del Decenni de l’Oceà dedicat a l’economia blava.

"Tenim objectius crucials al davant, encara hi ha moltes coses que hem de fer, i per això hem de continuar invertint en ciència, educant i despertant consciències i continuar amb la cooperació internacional", ha sentenciat Azoulay en el seu discurs inaugural. En aquest sentit, la directora general de la UNESCO ha fet valdre l'oceà com l'element "d'unió" en un context "de crisis, guerres i fragmentació de la comunitat internacional".

La Conferència del Decenni de l'Ocèa, promoguda per l'Organització de les Nacions Unides (ONU) amb l'objectiu de trobar solucions per revertir el deteriorament dels oceans, ha donat el tret de sortida aquest dimecres a primera hora sota el lema La ciència que necessitem per l'oceà que volem, al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB). El fòrum global, que preveu acollir fins a 1.500 experts i expertes, així com més de 40 ponents internacionals fins al divendres, s'ha d'erigir en un espai de debat global basat i estructurat per assolir els 10 reptes del Decenni de l'ONU de les Ciències Oceàniques per al Desenvolupament Sostenible 2021-2030, entre els quals hi ha la protecció i restauració dels ecosistemes i la biodiversitat marítima, la lluita contra la contaminació de les aigües o el desenvolupament d'un sistema d'alimentació sostenible per a la població mundial.

Dels tres dies de debats, sessions i ponències n'ha de sortir un document amb conclusions i acords que, encara que no seran vinculants, s'han de convertir en el full de ruta a seguir per culminar els reptes marcats per la comunitat científica, la societat civil i els estats. El document s'anomenarà Declaració de Barcelona i es traslladarà a la següent reunió del congrés oceànic, que tindrà lloc a Costa Rica al juny, així com a altres fòrums de les Nacions Unides implicats en la lluita per a la preservació dels oceans.

En la inauguració, el president Pere Aragonès ha fet valdre que Catalunya és un país que "no s'entén sense el Mediterrani" i ha celebrat que Barcelona, com a amfitriona, "doni nom" a l'acord de conclusions que sortirà de la Conferència del Decenni de l'Oceà 2024. "És tot un honor que la capital doni lloc a un acord tan important, a un nou full de ruta per a la preservació de la vida, els mars i els oceans i, en conseqüència, de la vida a tot el planeta", ha defensat. En la mateixa línia, ha destacat que la ciutat s'hagi convertit en un espai de "diàleg i consens" entre la comunitat científica, internacional i la societat civil i ha demanat que la "voluntat transformadora" de l'esdeveniment "ajudi a sacsejar consciències".

Al seu torn, la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, ha fet valdre la importància de la inversió pública en ciència i recerca per aconseguir "un futur sostenible pels oceans" i ha fet una crida perquè la Conferència del Decenni de l'Oceà sigui un èxit: "Ha de ser-ho, perquè ens juguem part del nostre futur, que és el del nostre planeta". Morant ha defensat que espera que dels debats "surtin accions i propostes concretes que permetin prendre decisions valentes per fer front als reptes que ja són inajornables".