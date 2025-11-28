«Cooperar per transformar»: tres jornades de reivindicació i conscienciació del món rural i marítim

Punt i final a la trobada "Cooperar per Transformar", que aquesta setmana ha tingut lloc a Barcelona. Tres jornades organitzades per l'Associació d'Iniciatives Rurals i Marítimes de Catalunya (ARCA), l'Euroregió Pirineus Mediterrània i la Generalitat de Catalunya amb l'objectiu de fer valer els actors rurals i pesquers del nostre territori davant les normatives europees.
Les jornades han servit per compartir la visió de la situació actual de tots els actors d'àmbit rural i marítim. Els diversos problemes a afrontar del sector primari com el relleu generacional posen al capdavant la prioritat de cooperació entre totes aquelles institucions i organitzacions que veuen en perill la seva feina. El lema escollit, "Cooperar per Transformar", tracta precisament d'això, de la necessitat de treballar junts per canviar el paradigma actual.
"La proposta del nou marc financer europeu obre la porta a la incertesa"
En una conversa amb Nació, Sergi Méndez, president d'ARCA, ha explicat quin és l'objectiu de la trobada i per què ara ens trobem en un moment clau per al sector rural: "La jornada té l’objectiu de crear un espai de debat per compartir els projectes de cooperació i aprofitar per obrir un marc de reivindicació i petició els recursos que venen d’Europa". "En la proposta del nou marc financer europeu no hi ha l'obligatorietat ni un mínim d'inversió per part dels estats com sí que n'hi havia els darrers 30 anys i això obre la porta a la incertesa", ha recalcat sobre el perill de les decisions de cada país.
Ara, però, queden dos anys de debat amb la Unió Europea abans que es comenci a aplicar el marc financer l'any 2027 que ARCA veu amb optimisme. A més, la seva bona feina ha aconseguit els seus primers passos: La presidenta de la Comissió Europea Ursula von der Leyen va fer un escrit on esmentava que estaven disposats a escoltar i repensar la proposta econòmica. "Ens han escoltat però no hem d'abaixar la guàrdia, cal continuar al peu del canó perquè això es converteixi en una realitat", ha advertit Méndez arran de la bona notícia rebuda els últims dies.
Tres jornades de reivindicació i conscienciació
El dimecres la Torre Diagonal One va obrir les portes per a representants d'institucions i organitzacions que conformen l'Euroregió Mediterrània: Occitània, França, Illes Balears i Catalunya. També van acudir representants de les xarxes autonòmiques de desenvolupament rural com Astúries, Andalusia, Aragó, Castella i representants de la Generalitat, del món acadèmic, ajuntaments, entre d'altres.
La primera jornada va ser orientada a la presentació de la trobada i del motiu del lema, és a dir, de la necessitat de cooperació entre tots per aconseguir un bé comú. Les ponències van anar dirigides a l'emergència climàtica i a la urgència d'actuar. Cristina Monge, politòloga i doctora a la Universitat de Saragossa, Francesc Mauri, meteoròleg de 3Cat, Jean Lhéritier, Jean-Yves Pineau, Catalina Maria Torres i Ivan del Caz van ser els enarregats de fer les xerrades de conscienciació.
Un manifest reivindicatiu
Dijous va ser d'una gran importància per les organitzacions. Es va llegir al Parlament de Catalunya el manifest Crida mediterrània per al futur del desenvolupament local participatiu, del món rural i del sector pesquer, al servei de la cohesió territorial dins de la Unió Europea. El propi Sergi Méndez i el vicepresident d'ARCA, Antonio Marzoa, van ser els encarregats de la lectura del manifest.
Aquest està compost per set punts reivindicatius que són les bases dels objectius propostos. La defensa d'un marc financer estable, el model de pesca mediterrani sostenible i la importància del relleu generacional i la feminització de l'àmbit rural són els punts més bàsics i crucials de l'escrit.
L'amenaça al món marítim Mediterrani
Aquest divendres ha posat punt final a la trobada, tot i ser el darrer dia no ha sigut menys importants, ja que s'ha centrat en el món marítim i pesquer Mediterrani, un món que en els últims temps s'ha sentit poc escoltat per les autoritats europees.
L'acte ha començat amb un anàlisi de quina és la situació de la pesca catalana a càrrec d'Antoni Abad. Tot seguit, Toni Massanés, director de la Fundació Alícia ha fet una ponència sobre el tresor que suposa el peix local Mediterrani. També s'han fet dues taules rodones entre tota classe de representants de diverses institucions en què s'ha parlat de la importància de la pesca i el paper dels GALP (Grups d'Acció Local de pesca de Catalunya) i sobre per què la pesca és imprescindible. A més d'un debat institucional sobre els reptes de la pesca marítima a la Mediterrània.
I, amb tot això, Antoni Espanya, director general de Política Marítima i Pesca Sostenible de la Generalitat de Catalunya, ha fet una cloenda institucional de la trobada "Cooperar per Transformar 2025". Ha detallat la importància dels actors locals i del seu treball braç a braç. Així ha conclòs la trobada, jornades de treball que tenen un gran pes per a les persones que treballen al sector primari que es recolzen en institucions com ARCA per aconseguir solucions.