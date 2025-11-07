El canvi en les alertes al mòbil que planteja Protecció Civil

El Govern i Protecció Civil treballen en nous protocols per alarmes menys estridents als telèfons mòbils per avisar a la població en situacions que no tinguin un perill imminent. L'anunci arriba després de l'alerta rebuda dimecres al vespre que advertia a la població d'un nou episodi de pluges torrencials al litoral i prelitoral català.
Imma Solé, directora de Protecció Civil, ha explicat a Catalunya Ràdio que ja tenen previstos nous avisos "prealerta" per avisar d'un episodi de ruixats similar al de dijous que no suposi un risc immediat per a la població. Aquest sistema tindrà un "so menys insistent" i menys invasiu per a les persones, a més, l'usuari el podrà modular i, fins i tot, tindrà l'opció d'anul·lar les alertes.
Si bé, el Ministeri d'Interior és l'encarregat de desenvolupar i de definir com són les alertes de la plataforma del sistema ES-Alert. Aquest, coordinat amb les comunitats autònomes, desenvolupa millores que van perfeccionant les alertes i, ara, treballa per incloure les prealertes per tal que la població les pugui diferenciar de les alertes generalitzades.
Solé esmenta que aquesta millora ve motivada perquè en situacions d'emergència i previsió els preocupa especialment fer arribar el missatge a col·lectius vulnerables com persones amb diversos problemes de salut mental, ja que "aquests sons estridents els afecten moltíssim". En aquests moments no hi ha una data prevista per incloure el nou tipus de missatge prealerta al sistema ES-Alert.
Quan s'envia un avís ES-Alert?
Una de les condicions imprescindibles és que els avisos del Meteocat siguin vermells, és a dir, 5 o 6 en una escala de 6. Aquest mateix supòsit és el que va passar dimecres. Durant la tarda, els avisos del Meteocat per dijous tenien com un grau 4/6 de perill màxim; ara bé, durant un tram de la matinada -de 04:00 a 06:00- hi havia un avís vermell en algunes zones de Catalunya.
L'altre supòsit per enviar un avís al mòbil és un "increment important en les conques que estiguin comportant perill per a les persones". En aquest sentit, un exemple on sí que es va enviar va ser el 12 de juliol a Cubelles. Allà, el sobreeiximent del pantà de Foix va provocar inundacions aigües avall. Casos com el primer són els causants de motivar el Govern i Protecció Civil per començar a desenvolupar un avís menys alarmant i estrident per tal d'avisar d'un episodi fort de pluges que no tingui unes característiques de perill imminent.