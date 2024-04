Els clients també són claus per aconseguir unes vacances sostenibles

Fer vacances sostenibles és possible i és responsablilitat de tots els agents. Per recordar-ho, el càmping La Ballena Alegre de Sant Pere Pescador (Alt Empordà) ha llençat la campanya "Clients responsables" amb tres vídeos on expliquen com les famílies que visiten el càmping s'involucren en un model que els ha valgut reconeixements al nostre país i arreu d'Europa.

En aquestes píndoles es poden veure tres famílies -tant de Catalunya com de l'estranger- que fent la recollida selectiva de residus, utilitzant les energies renovables del càmping ofent un ús òptim dels bungalous sostenibles. Totes s'emmarquen dins el lema “de vacances també es pot ser sostenible”.

Les famílies que apareixen a la campanya expliquen què els motiva a passar les vacances al càmping i perquè sintonitzen amb els seus valors ambientals.

Un càmping amb responsabilitat ambiental

El càmping La Ballena Alegre va ser reconegut com el càmping més sostenible d’Europa 2022, a més de rebre una desena de reconeixements més nacionals i internacionals com els premis ADAC i ANWB 2022, i Solar Prize i EMAS 2021.

De fet, a La Ballena Alegre ja fa més de 20 anys que van aposta per la sostenibilitat, començant pel reciclatge i continuant amb la responsabilitat energètica -destaca la implantació d'energies renovables com la fotovoltaica, la solar tèrmica o la geotèrmia, entre altres- o la vinculació amb el territori i la proximitat. Tot plegat, per avançar cap al model de "vacances responsables", tant per part de la direcció, com dels treballadors, els proveïdors i també els clients.

Actualment, treballen amb nous reptes com auditar la petjada de CO2 o acabar compensant aquelles emissions que no puguin reduir a curt termini. En aquest sentit, treballen en la idea d'assolir la neutralitat de carboni afavorint projectes regeneratius de km 0.