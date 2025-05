Alerta per temps violent aquest divendres a la tarda a Ponent

Les condicions meteorològiques poden ser extremadament perilloses, amb una possibilitat elevada de tempestes severes que podrien incloure pedra de més de dos centímetres de diàmetre, fortes ratxes de vent superant els 25 m/s, i fins i tot esclafits o tornados (mànegues).

Amb un grau de perill màxim de sis sobre sis, s’aconsella a la població extremar la precaució, especialment a les zones a l’aire lliure o prop de construccions susceptibles de patir danys per la intensitat de l’atmosfera.

Aquest avís s'ha activat per prevenir possibles danys a infraestructures i garantir la seguretat de les persones. Es recomana no sortir a l’exterior durant el període de màxim perill i mantenir-se informat a través de fonts oficials per a més actualitzacions

.