Augmenten els casos de VIH a Lleida: la Fundació Antisida encén les alarmes

El repunt de casos de VIH detectats recentment a la demarcació de Lleida ha encès les alarmes entre els professionals sanitaris i les entitats especialitzades. En el marc del 32è Memorial de la Sida el president de la Fundació Antisida, Joan Fibla, va expressar la seva inquietud davant el que considera un “creixement significatiu” de diagnòstics positius, trencant així una tendència de reducció sostinguda al llarg dels últims anys.

Segons dades facilitades per la pròpia fundació, enguany s’han detectat tres nous casos de VIH entre només 200 proves realitzades. Aquesta proporció contrasta notablement amb els anys anteriors, en què per arribar a aquesta mateixa xifra calia fer entre 500 i 600 testos. Aquest canvi ha generat “neguit” entre els responsables de l’entitat, que alerten d’una possible relaxació en les mesures de prevenció, especialment en l’àmbit de les relacions sexuals.

Davant l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI), escenari principal de l’acte commemoratiu, es va col·locar un tapís amb els noms de diverses persones mortes a causa del VIH/sida. En aquest espai de memòria, Fibla va explicar que aquest augment pot tenir també una lectura positiva: una major conscienciació social que es tradueix en més persones accedint a les proves diagnòstiques. “Si incentivem el test, és lògic que apareguin més casos”, va declarar, tot i assenyalar que no es pot obviar el descens en la percepció del risc i la relaxació en l’ús de mètodes preventius com el preservatiu.

Durant la tarda, la Fundació va organitzar un segon acte, carregat de simbolisme, on es van llegir els noms de 250 persones que han mort a causa del VIH a les comarques lleidatanes des dels anys 80. “És una manera de reivindicar el record d’aquestes persones i posar en relleu l’impacte profund que aquesta malaltia ha tingut en la nostra comunitat”, va remarcar Fibla, destacant també el paper fonamental que han tingut familiars, amics i personal sanitari al llarg de les dècades.

Fibla va fer una crida clara a la ciutadania perquè es faci la prova del VIH i, si és el cas, accedeixi al tractament disponible. "A diferència d'anys enrere, actualment una persona amb VIH pot viure amb plena normalitat sempre que segueixi un tractament adequat", va assegurar. Va recordar que en el passat la mortalitat associada al virus era extremadament alta, superant en molts casos el 70 o 80%, però que els avenços mèdics han canviat radicalment el panorama. "Qui no es fa la prova, no només posa en risc la seva vida, sinó que pot esdevenir un vector de transmissió per a altres persones", va advertir.