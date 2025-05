Balaguer, escenari de la pel·lícula «Killder», de Joan Ramon Armadàs

Balaguer ha estat recentment un dels escenaris de rodatge de Killder, un thriller tecnològic escrit i dirigit per Joan Ramon Armadàs. Aquesta producció catalana, que gira al voltant d’una aplicació que permet contractar assassins a través del mòbil, ha escollit diversos punts emblemàtics de la ciutat per ambientar escenes clau del film, com la Reguereta, la plaça del Mercadal, el pub Classic’s, el riu Segre i una nau industrial.

El repartiment és de primer nivell, amb Raül Tortosa, Bella Agossou, Ivana Miño, Clàudia Trujillo, Sònia Masuda, Esther Nubiola, Núria Casas i Ricard Balada com a protagonistes. A més, compta amb aparicions destacades com la de Macarena Gómez, que debuta en català, i col·laboracions especials de Bruno Oro i l’artista japonesa Emika Kamieda.

També hi participen figures molt conegudes de les xarxes socials, com Walter Capdevila i Gerard Querol, i en l’apartat musical hi trobem El Pony Pisador, Partirperes i la violinista Astrid Torrente. La fotografia és responsabilitat del balaguerí Albert Bové, que contribueix a mostrar el patrimoni local amb una mirada cinematogràfica.

Killder és la segona obra d’Armadàs i promet ser una crítica punyent al món digital i la seva part més fosca, amb personatges moguts per interessos obscurs i una societat atrapada entre likes i contractes mortals.

Armadàs va debutar com a director de llargmetratges amb Teoria dels cossos, una comèdia romàntica que ret homenatge al poeta Gabriel Ferrater. La pel·lícula narra la història de Neus Carmona (Ivana Miño), professora de literatura catalana a l'Institut Gabriel Ferrater de Reus, i Ramon Tubau (Miquel Sitjar), director de la Biblioteca Gabriel Ferrater de Sant Cugat.

La seva trobada en un acte dedicat al poeta desencadena una relació plena de complicitats literàries i emocions. El film, que pren el títol d'una de les obres més conegudes de Ferrater, es va rodar durant el juny de 2022 a Reus i Sant Cugat, coincidint amb l'Any Ferrater. Les localitzacions inclouen l'Institut Gabriel Ferrater, el Parc de Sant Jordi, la Plaça del Castell i la Festa Major de Sant Pere, on l'equip va capturar escenes en plena celebració popular.

Teoria dels cossos es va preestrenar al Teatre Fortuny de Reus el novembre de 2023, en un acte obert al públic que va comptar amb la presència del director i els protagonistes.