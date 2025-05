Balaguer impulsa un pressupost de 21,3 milions per inversions estratègiques, culturals i de benestar ciutadà

Els comptes municipals de Balaguer per a l’any 2025, amb un import global de 21.929.315,41 euros, es consoliden com una eina de planificació estratègica que dona continuïtat a les línies mestres marcades en els pressupostos de legislatura. El govern municipal ha dissenyat una proposta pressupostària amb una visió a mitjà i llarg termini, responent a les necessitats reals de la ciutat en matèria d’equipaments, espai públic, cohesió social i dinamització econòmica.

El pressupost de la Paeria inclou inversions rellevants com la instal·lació de càmeres de videovigilància, la rehabilitació de voreres i paviments, la modernització de parcs infantils, la millora de les zones verdes i dels accessos a la ciutat, així com iniciatives de promoció comercial a través de la digitalització. També s’hi recullen actuacions pel benestar animal, com la consolidació de serveis relacionats amb la cura i protecció dels animals, i projectes de recuperació patrimonial, com la restauració de la muralla emiral al barri del Firal i la construcció de la nova pista d’atletisme.

Altres actuacions destacades són la reforma de la caseta de les Franqueses, l’habilitació de l’espai per a la futura Oficina d’Atenció a la Ciutadania, el tancament de contenidors, i l’ampliació de l’escola Mont-roig. Entre les novetats, s’inclouen les obres del carrer Barri Nou, la reforma de la comissaria de la Guàrdia Urbana, la instal·lació de desfibril·ladors al polígon industrial de Campllong, la substitució de lluminàries a les escales del carrer Giradeta, la col·locació d’hidrants de regadiu, la nova il·luminació del Castell Formós i l’estabilització de restes arqueològiques.

En l’àmbit de recursos humans (capítol 1), es contempla l’aplicació de l’augment salarial aprovat pel govern estatal i la incorporació de noves figures professionals que reforçaran l’estructura municipal. S’hi afegeixen una nova plaça de veterinari, clau per a la gestió de la salubritat urbana, i una plaça de cap de Recursos Humans. També es preveu l’ampliació de la plantilla de la Guàrdia Urbana amb quatre nous efectius: tres agents i un caporal, completant una estructura que inclourà un sergent, tres caporals i setze agents.

Pel que fa a l’Institut Municipal de Progrés i Cultura, amb un pressupost de 5.335.421,53 euros, es manté i reforça el suport als serveis educatius, culturals i de promoció artística. S’hi preveuen millores als equipaments com l’adquisició d’un nou sistema de so per al Teatre Municipal i una màquina per a la gestió del cobrament d’entrades, així com la instal·lació de vitrines a la Biblioteca per posar en valor el llegat de Josep Vallverdú.

També s’incrementen els recursos destinats a la producció de les celebracions dels Reixos, millorant escenografies i vestuari, i a la commemoració dels 10 anys de l’Encontats —el mercat del conte i el llibre il·lustrat— i els 40 anys de Ràdio Balaguer, reforçant així l’aposta per la cultura com a element clau de cohesió i identitat.