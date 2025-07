Balaguer «salva» la Transsegre després de la pluja i ja pensa en recuperar els dos trams de baixada

La baixada de barques de la Transsegre s’ha celebrat amb èxit després d’ajornar-la dissabte per la pluja. L’organització es va voler curar amb salut i divendres ja va informar que les embarcacions sortirien diumenge al matí. La decisió va ser un encert perquè les previsions meteorològiques es van complir.

La 40a edició de la popular festa que combina les barques de fabricació casolana amb la diversió i un descens pel riu Segre des de Gerb fins a Balaguer ha comptat amb xifres rècord de participació amb més de 600 navegants. Des de divendres s’han fet activitats paral·leles com concerts, actuacions de dansa i diables. L’organització i la Paeria de Balaguer volen convertir la Transsegre en la festa major d’estiu de la ciutat i ja es planteja recuperar els dos trams de baixada l'any vinent.

El descens de barques s’havia previst inicialment per a dissabte a la tarda, però ja divendres, davant els avisos d’alerta per les pluges, l’organització va decidir ajornar-lo fins diumenge al matí. D’aquesta manera a partir de les 9 h, s’ha fet la verificació de barques a l’estació de tren de Gerb i a les 11 h els tripulants han començat a sortir en direcció al parc de la Transsegre de Balaguer. La presidenta de l’associació de la Transsegre, Gemma Guané, ha comentat que és “inviable” posar persones a l’aigua amb temporals com el de dissabte, ja que hi ha risc d’hipotèrmies. D’altra banda, l’organització també ha fet una revisió del riu a primera hora de matí per tal de comprovar que no hi hagués algun tronc o altres restes després de les pluges.

La 40a edició ha registrat xifres rècord de participació en la seva era postpandèmia amb 60 embarcacions apuntades i més de 600 participants. Són 10 més que en l’edició de l’any passat i haurien pogut ser més tot i que el canvi de data a darrera hora ha provocat que 5 es desapuntessin perquè no tenien disponibilitat. El nombre de participants per barca es va restringir a 10 per guanyar en seguretat i l’any passat també es va retallar el tram de recorregut entre Camarasa i Sant Llorenç de Montgai perquè es troba en una reserva natural protegida de l’embassament de Sant Llorenç i fa falta un pla d’autoprotecció.

Pel que fa a la procedència dels participants, Guarné ha destacat que cada vegada estan registrant més gent de fora, com havia passat en altres edicions. Així, han comptat amb participants de Santa Coloma de Queralt o de Girona, entre altres procedències, a banda dels que venen majoritàriament de Balaguer i la Noguera.

La Paeria de Balaguer ha assumit enguany l’organització de la festa i l’objectiu és convertir-la en la festa major d’estiu de la capital de la Noguera. Així ho ha explicat l’alcaldessa Lorena González, que ha assenyalat que “de facto” això ja és així. Per la seva banda, Guarné ha valorat satisfactòriament aquesta col·laboració perquè “ens ajuda econòmicament i amb la logística i les contractacions”. En aquest sentit, ha remarcat que darrere la Transsegre hi ha un any de feina i ja no es podien fer més càrrec del volum que això representa.