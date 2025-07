El grup informàtic balaguerí Beroni compra la barcelonina Diurnus

L’empresa de Balaguer Beroni, especialitzada en serveis tecnològics per a agències de viatges, preveu augmentar un 40% la facturació amb l’adquisició de la barcelonina Diurnus. Amb aquest projecte, Beroni incrementarà la seva activitat adreçada al sector dels viatges de negocis, amb la compra d’un software dissenyat per la companyia que acaba d’absorbir i que li permetrà ampliar la seva cartera de clients de grans dimensions.

Per aquest projecte, Beroni ha comptat amb el suport d’ACCIÓ –l’agència per a la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Treball– mitjançant el servei de creixement empresarial, un programa que ofereix acompanyament a les empreses en àmbits com la capacitació a directius, l’accés al finançament o el suport a l’elaboració de plans de creixement.

Beroni ha adquirit el 100% de l’empresa barcelonina Diurnus i n’ha assumit la plantilla, de manera que ha incrementat el seu propi equip fins a les 27 persones que té ubicades a Balaguer. També han adquirit la propietat intel·lectual de Diurnus, que comptava amb una plataforma pròpia de sistemes de gestió de viatges corporatius.

Segons explica la directora comercial i de màrqueting de Beroni, Íngrid Graells, l’empresa ja tenia experiència en el segment dels viatges de negocis, però el software es dirigia a agències petites, mentre que amb aquesta operació ara s’obriran clients molt més grans, de fins a 150 treballadors i amb presència a tot el mercat català i espanyol.

El software que ofereix a partir d’ara Beroni després de l’adquisició a les agències de viatges permet personalitzar els serveis que els ofereixen i dissenyar serveis tecnològics a mida de les necessitats de cadascú, en comptes d’oferir-los un producte estàndard com acostumaven a fer fins ara.

Així, entre la seva oferta destaca el disseny de programari per a la facturació, la gestió de proveïdors, eines de reserves o d’extracció i anàlisi de dades per al control del negoci tant intern com dels clients, totes eines que s’integren als sistemes de què ja disposa cada agència.