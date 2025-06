Juneda sanciona dues educadores per tracte inadequat a una alumna amb autisme

L’Ajuntament de Juneda ha resolt sancionar la directora de la llar d’infants municipal L’Escoleta, M.P.B., i una altra treballadora del centre, M.C.S., després de concloure que van actuar de manera inapropiada amb una nena diagnosticada amb trastorn de l’espectre autista (TEA).

Segons informa Segre, la proposta de resolució, fruit d’un expedient disciplinari iniciat per queixes de diverses famílies, preveu una suspensió d’un mes de feina i sou per a totes dues. El consistori considera acreditat que la menor era separada habitualment del seu grup i traslladada a una altra aula, on en diverses ocasions romania sola. A més, es recull que les professionals van posar en dubte que la petita pogués participar en activitats escolars com una sortida o el festival de final de curs.

En el decurs de la investigació, la directora va justificar aquestes actuacions com una estratègia per prevenir crisis emocionals, assegurant que la nena sempre estava acompanyada d’una educadora. Tot i això, les declaracions del pare i d’altres treballadores van contradir aquesta versió i van apuntar que la menor era deixada sola en espais diferents del seu entorn habitual.

Amb aquests elements, l’Ajuntament ha decidit aplicar la sanció, argumentant que el comportament de les dues docents no s’ajusta a un tracte adequat i inclusiu envers l’alumnat amb necessitats específiques.