Lleida recupera la llum

La demarcació de Lleida ha anat recuperant la llum lentament durant la nit d'aquest dilluns. Les principals capitals de comarca han anat deixant enrere la gran apagada cap a les onze de la nit.

L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha explicat que no s'han registrat incidències remarcables a la ciutat, amb l'excepció d'una vuitantena d'intervencions en edificis per rescatar persones atrapades en ascensors o per ajudar persones amb mobilitat reduïda. L'alcalde de Lleida ha destacat el comportament cívic de la ciutadania i el fet que s'hagi pres la situació "amb calma".

A la ciutat de Lleida, la Paeria ha mantingut reunit el comitè d'emergències de Lleida i activada la prealerta del pla de protecció civil municipal. Segons Larrosa, la majoria d'incidències que s'han atès han estat relacionades amb la manca de subministrament elèctric. La Guàrdia Urbana ha reforçat fins a 24 cruïlles i punts de la ciutat sense regulació semafòrica, i una vuitantena d'agents s'han ofert voluntàriament per treballar.

El paer en cap també ha explicat que la caiguda d'avisos al SEM i les visites a les urgències de l'Hospital Arnau de Vilanova s'han reduït dràsticament i que caldrà veure "si ha estat casualitat o hi ha hagut un problema d'accés". L'alcalde també ha indicat que estaven pendents d'un tren d'Alta Velocitat aturat entre Saragossa i Lleida per si Renfe l'acaba remolcant fins a la capital del Segrià i cal activar un dispositiu per atendre aquests passatgers.

Recuperació de la llum per barris

Durant bona part d'aquest dilluns la ciutat de Lleida ha estat incomunicada i l'electricitat no s'ha recuperat en algunes zones fins al vespre. Durant la nit, alguns dels carrers més cèntrics continuaven a les fosques. Per exemple, l'eix comercial i la plaça de Sant Joan, on els llums dels patinets elèctrics i de les patrulles de Mossos i Guàrdia Urbana eren els únics que podien veure's a la via pública. Per contra, alguns bars que tenien electricitat s'han omplert de clients que buscaven un endoll, connexió a internet o prendre alguna cosa.

Durant la jornada, molts ciutadans han omplert els carrers i places de la ciutat, i també la canalització del riu Segre, malgrat que l'accés hi està restringit aquest dilluns per precaució a causa de l'increment del cabal. Els veïns i veïnes de la ciutat també han acudit massivament als supermercats i han buidat les prestatgeries de les ampolles i garrafes d'aigua, del pa o el menjar preparat.